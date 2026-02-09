Como o modelo de negócio dessa imigrante colocou Kim Kardashian em sua carteira de clientes

A história de Senada Greca, hoje treinadora pessoal de uma das celebridades mais conhecidas do mundo, começa muito longe dos holofotes. Imigrante albanesa que chegou aos Estados Unidos aos 14 anos, ela construiu uma trajetória marcada por disciplina, controle financeiro e decisões estratégicas que culminaram na criação de um negócio próprio escalável e financeiramente sustentável.

O caso chama a atenção não apenas pelo fator celebridade, mas pelas lições claras sobre construção de valor, alocação de capital humano e gestão de carreira com visão empresarial. As informações foram retiradas do Business Insider.

Imigração, risco e capital humano

Ao se mudar para os Estados Unidos ainda adolescente, Senada precisou assumir responsabilidades que extrapolavam sua idade. Como a única da família fluente em inglês, tornou-se ponte entre os pais e instituições formais, lidando com documentos, consultas médicas e matrículas escolares.

Essa fase inicial, marcada por instabilidade emocional e adaptação cultural, foi também o período em que ela começou a desenvolver competências que mais tarde se tornariam ativos importantes em sua trajetória profissional.

Saúde como base para produtividade e decisão

Durante os primeiros anos nos Estados Unidos, Senada enfrentou transtornos alimentares, depressão e ansiedade. A virada veio quando passou a enxergar o exercício físico não como punição, mas como ferramenta de equilíbrio mental.

Essa mudança de mentalidade redefiniu sua relação com o próprio corpo e com o trabalho, criando uma base sustentável para decisões de longo prazo, algo essencial para qualquer profissional que pretende assumir riscos calculados e empreender.

A transição do emprego fixo para o negócio próprio

Inserida em uma família de imigrantes, a estabilidade financeira sempre foi uma prioridade. Por isso, Senada construiu inicialmente uma carreira corporativa tradicional, enquanto dava aulas de yoga à noite.

O ponto de inflexão ocorreu quando ela percebeu que sua atuação no fitness poderia gerar receita recorrente. Em 2019, começou a publicar vídeos de treino de forma consistente, criando audiência antes de qualquer monetização direta.

Escala, recorrência e modelo de receita

Em 2020, Senada lançou sua plataforma digital e passou a cobrar mensalidades. A combinação de conteúdo próprio, baixo custo operacional e distribuição via redes sociais permitiu que o negócio crescesse rapidamente, especialmente durante a pandemia, quando a demanda por treinos remotos aumentou.

O modelo se mostrou financeiramente viável e previsível, reduzindo o risco de abandonar o emprego corporativo e permitindo a dedicação integral ao empreendimento.

Com o crescimento da plataforma WeRise e a consolidação de sua autoridade no segmento, Senada passou a atrair clientes de alto perfil, entre eles Kim Kardashian, com quem trabalha desde 2023. A relação com celebridades é consequência direta da construção de marca, da consistência na entrega e da credibilidade acumulada ao longo dos anos, fatores que ampliam o valor de mercado de qualquer negócio baseado em serviços.

