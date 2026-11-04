Top 10 da Netflix Brasil tem 'Lupin' e nova série brasileira; veja lista

Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

O suspense "Colisão Implacável" liderou a lista de filmes, seguido por "Contra o Furacão" e "Sede de Vingança". Entre as séries, "Lupin: Parte 4" lidera o ranking, enquanto as outras temporadas da produção também aparecem no top 10.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

"Colisão Implacável" "Contra o Furacão" "Sede de Vingança" "Isto Não É Um Teste" "O Grande Mauricinho" "Pequenos Invasores" "Anora" "O Atirador: A Última Bala" "Todos Menos Você" "Premonição 6: Laços de Sangue"

"Colisão Implacável" lidera o ranking de filmes da Netflix Brasil na semana. O suspense espanhol estrelado por Laia Costa, Karra Elejalde e Luis Zahera acompanha um grupo de assaltantes que sofre um acidente durante a fuga após roubar um banco em Madri. A batida expõe mentiras e traições que começaram antes do crime. Dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, o longa chegou à Netflix na última sexta-feira, 30.

Já "Contra o Furacão" completa duas semanas no ranking de filmes mais vistos. O drama mexicano, estrelado por Benny Emmanuel, Kristyan Ferrer e Mónica del Carmen, acompanha dois meio-irmãos que precisam lutar pela sobrevivência em alto-mar quando o furacão Otis, de categoria 5, atinge a região de Acapulco, no México.

"Sede de Vingança" completa o top 3 de filmes da Netflix Brasil na semana. O suspense psicológico estrelado por Rosamund Pike, Shiloh Fernandez e Nick Nolte acompanha uma enfermeira que, após sofrer um ataque na própria casa, começa a enviar cartas ao agressor na prisão. A aproximação preocupa seu pai, que teme pela segurança da filha quando o homem for solto.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

"Lupin: Parte 4" "Dom de Iludir" "Lupin: Parte 1" "Lupin: Parte 2" "Lupin: Parte 3" "Um Trabalho do Inferno" "A Noiva da Presilha Dourada" "Doctor X: A Máfia do Jaleco Branco" "Aquele Sobre Matthew Perry" "Profundezas"

Entre as séries, a quarta temporada de "Lupin" lidera a lista. O novo ano chegou à Netflix na sexta-feira, 23, e assumiu o top 1 do ranking nacional e global de séries mais vistas.

Na nova temporada, Assane continua preso quatro anos após os acontecimentos anteriores e planeja cumprir sua pena para reencontrar a família. Seus planos mudam quando uma série de roubos simultâneos a museus é atribuída a um impostor que usa o nome de Lupin. Para provar sua inocência e desmascarar o criminoso, ele precisa voltar à ativa.

Todas as outras temporadas da série também aparecem no top 10, embaladas pela nova leva de episódios.

"Dom de Iludir", nova série brasileira protagonizada por Alice Wegmann, Marieta Severo e Nanda Costta, estreou na última quarta-feira, 28, e já assumiu o segundo lugar do ranking.

Em dez episódios, o melodrama acompanha Lúcia Rossetti, uma colecionadora de arte que recorre à terapeuta espiritual Irina em busca de uma cura para a doença misteriosa da filha, Maíra. A chegada de Irina à casa dos Rossetti põe em marcha um golpe que envolve duas famílias.