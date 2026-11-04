Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Top 10 da Netflix Brasil tem 'Lupin' e nova série brasileira; veja lista

Ranking de mais vistos na Netflix Brasil tem lançamentos recentes e produções que conquistaram o público e a crítica

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/Netflix)

Top 10 Netflix: ranking semanal reúne lançamentos, produções conhecidas e títulos que seguem conquistando espaço entre os assinantes brasileiros (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreNetflix
Saiba mais

Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

O suspense "Colisão Implacável" liderou a lista de filmes, seguido por "Contra o Furacão" e "Sede de Vingança". Entre as séries, "Lupin: Parte 4" lidera o ranking, enquanto as outras temporadas da produção também aparecem no top 10.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

  1. "Colisão Implacável"
  2. "Contra o Furacão"
  3. "Sede de Vingança"
  4. "Isto Não É Um Teste"
  5. "O Grande Mauricinho"
  6. "Pequenos Invasores"
  7. "Anora"
  8. "O Atirador: A Última Bala"
  9. "Todos Menos Você"
  10. "Premonição 6: Laços de Sangue"

"Colisão Implacável" lidera o ranking de filmes da Netflix Brasil na semana. O suspense espanhol estrelado por Laia Costa, Karra Elejalde e Luis Zahera acompanha um grupo de assaltantes que sofre um acidente durante a fuga após roubar um banco em Madri. A batida expõe mentiras e traições que começaram antes do crime. Dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, o longa chegou à Netflix na última sexta-feira, 30.

yt thumbnail

Já "Contra o Furacão" completa duas semanas no ranking de filmes mais vistos. O drama mexicano, estrelado por Benny Emmanuel, Kristyan Ferrer e Mónica del Carmen, acompanha dois meio-irmãos que precisam lutar pela sobrevivência em alto-mar quando o furacão Otis, de categoria 5, atinge a região de Acapulco, no México.

yt thumbnail

"Sede de Vingança" completa o top 3 de filmes da Netflix Brasil na semana. O suspense psicológico estrelado por Rosamund Pike, Shiloh Fernandez e Nick Nolte acompanha uma enfermeira que, após sofrer um ataque na própria casa, começa a enviar cartas ao agressor na prisão. A aproximação preocupa seu pai, que teme pela segurança da filha quando o homem for solto.

yt thumbnail

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

  1. "Lupin: Parte 4"
  2. "Dom de Iludir"
  3. "Lupin: Parte 1"
  4. "Lupin: Parte 2"
  5. "Lupin: Parte 3"
  6. "Um Trabalho do Inferno"
  7. "A Noiva da Presilha Dourada"
  8. "Doctor X: A Máfia do Jaleco Branco"
  9. "Aquele Sobre Matthew Perry"
  10. "Profundezas"

Entre as séries, a quarta temporada de "Lupin" lidera a lista. O novo ano chegou à Netflix na sexta-feira, 23, e assumiu o top 1 do ranking nacional e global de séries mais vistas.

Na nova temporada, Assane continua preso quatro anos após os acontecimentos anteriores e planeja cumprir sua pena para reencontrar a família. Seus planos mudam quando uma série de roubos simultâneos a museus é atribuída a um impostor que usa o nome de Lupin. Para provar sua inocência e desmascarar o criminoso, ele precisa voltar à ativa.

Todas as outras temporadas da série também aparecem no top 10, embaladas pela nova leva de episódios.

yt thumbnail

"Dom de Iludir", nova série brasileira protagonizada por Alice Wegmann, Marieta Severo e Nanda Costta, estreou na última quarta-feira, 28, e já assumiu o segundo lugar do ranking.

Em dez episódios, o melodrama acompanha Lúcia Rossetti, uma colecionadora de arte que recorre à terapeuta espiritual Irina em busca de uma cura para a doença misteriosa da filha, Maíra. A chegada de Irina à casa dos Rossetti põe em marcha um golpe que envolve duas famílias.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:NetflixFilmesSéries

Mais de Pop

'Godzilla Minus Zero' chega aos cinemas nesta semana; saiba tudo sobre o nome filme

Schwarzenegger e astro de 'Reacher' se unem para salvar o Natal em novo filme do Prime Video

GTA 6: Rockstar confirma tamanho do jogo e antecipa pré-carregamento para 10 de novembro

GTA 6 terá rotina em Vice City e escolhas que afetam a relação dos protagonistas; veja os detalhes

Mais na Exame

Mercados

Gerdau para de produzir aço em Divinópolis e cidade teme perder até 15% do ICMS

Pop

'Godzilla Minus Zero' chega aos cinemas nesta semana; saiba tudo sobre o nome filme

Mundo

O presidente dos EUA mudou? Entenda o que acontece após as midterms

Negócios

Aos 70, Britânia vai erguer fábrica de 110 mil m² em um dos maiores investimentos de sua história