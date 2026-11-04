'Godzilla Minus Zero' chega aos cinemas nesta semana; saiba tudo sobre o nome filme

O Japão ainda tenta se recuperar da destruição quando uma nova calamidade coloca sua população em risco. Esse é o ponto de partida de "Godzilla Minus Zero", sequência de "Godzilla Minus One", que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5, com distribuição da Sato Company. Sessões antecipadas em IMAX começaram na terça-feira, 3.

O longa reúne o diretor Takashi Yamazaki e os protagonistas Ryunosuke Kamiki e Minami Hamabe. A história retoma a trajetória da família Shikishima dois anos após os acontecimentos do filme anterior, mantendo o Japão do pós-guerra como cenário.

Qual é a história de 'Godzilla Minus Zero'?

Ambientada em 1949, a sequência acompanha um país que busca reconstruir suas cidades e recuperar a rotina. A paz conquistada pelos sobreviventes volta a ser ameaçada, e a família Shikishima precisa enfrentar as consequências de outra catástrofe.

O retorno de Koichi Shikishima e Noriko Oishi mantém a ligação com o drama humano que conduziu "Godzilla Minus One". No primeiro filme, a ameaça do monstro se misturava à tentativa dos personagens de construir uma vida após a guerra. A continuação parte desse vínculo para apresentar um novo conflito.

Entre as novidades está Ghidorah, que passa a integrar a história. A presença de outro monstro amplia a ameaça enfrentada pelos personagens e abre espaço para um confronto entre criaturas gigantes.

Quem está no elenco?

Ryunosuke Kamiki volta como Koichi Shikishima, enquanto Minami Hamabe retoma o papel de Noriko Oishi. Os dois protagonizaram o longa de 2023 e permanecem no centro da continuação.

Uma das principais adições é Masami Nagasawa, que interpreta Makoto Aoyama, uma especialista em previsão do tempo vinculada ao órgão de resposta a desastres. A personagem acrescenta uma perspectiva científica à tentativa de enfrentar a ameaça.

O elenco ganha ainda Jun Kunimura, como o doutor Ogata, e Ko Maehara, no papel de Akira Hagiwara, assistente do professor Murakami, interpretado por Min Tanaka.

Confira o trailer de 'Godzilla Minus Zero'