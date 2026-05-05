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'Tremembé 2' mostra bastidores inéditos e chegada de Robinho

Com Marina Ruy Barbosa de volta, série expande universo da prisão de Tremembé e prepara a chegada de novos nomes ao elenco

Tremembé: Teaser mostra início das gravações da nova temporada (Amazon Prime Video/Divulgação)

Tremembé: Teaser mostra início das gravações da nova temporada (Amazon Prime Video/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 5 de maio de 2026 às 11h47.

A segunda temporada de "Tremembé" começou a ganhar forma, e o Prime Video decidiu abrir os trabalhos com um teaser de bastidores que entrega mais do que parece. O vídeo mostra o primeiro encontro do elenco e confirma que a nova fase da série vai ampliar o alcance da história, com Robinho surgindo como uma das figuras centrais dos próximos episódios.

Retorno de personagens icônicos e novos 'presidiários'

O material também marca o retorno de Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, personagem que segue como peça-chave da trama. A atriz aparece no teaser ao lado de nomes como Giovanna Antonelli e Ícaro Silva, reforçando que a nova temporada quer manter o peso de seus rostos mais conhecidos enquanto estica a corda do drama criminal.

Robinho será central na nova temporada

A principal novidade está justamente em Robinho. Condenado por estupro coletivo, o ex-jogador será interpretado por Ícaro Silva e deve ganhar um episódio centrado em sua trajetória e em sua rotina dentro da prisão. A escolha do personagem deixa claro o rumo da série: menos curiosidade sobre crimes do passado, mais interesse em explorar figuras que ainda carregam forte ruído público.

Na nova temporada, Suzane continua no centro da ala feminina enquanto tenta lidar com o peso de voltar à sociedade. Elize Matsunaga também segue em cena, agora tentando reconstruir a vida fora da prisão. Do outro lado, a ala masculina ganha força com a chegada de Robinho e Thiago Brennand, dois nomes que empurram a série para um território ainda mais incômodo, marcado por poder, privilégio e violência.

Veja o novo teaser dos bastidores da série, divulgado pelo Prime Video:

Baixa no elenco

Entre as ausências da nova temporada, está Letícia Rodrigues, que não volta ao elenco como Sandrão. A atriz deixou a produção após ser informada de que a personagem perderia espaço e sairia do núcleo principal da trama.

A segunda temporada de "Tremembé" tem estreia prevista para estrear em 2027, também no Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:Amazon Prime VideoSéries

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