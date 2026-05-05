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'The Bear' lança episódio surpresa no Disney+ antes da 5ª temporada

O capítulo inédito, chamado 'Gary', traz um flashback que aprofunda a relação entre Mikey e o primo Richie antes da nova temporada

Ebon Moss-Bachrach: ator venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia por 'The Bear' (Kevin Winter/Getty Images)

Ebon Moss-Bachrach: ator venceu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia por 'The Bear' (Kevin Winter/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14h46.

A série "The Bear" ("O Urso") surpreendeu os fãs nesta terça-feira, 5, com o lançamento de um episódio inédito no Disney+. A novidade chegou sem aviso prévio e funciona como uma espécie de preparação para a aguardada quinta temporada.

Intitulado “Gary”, o capítulo tem cerca de uma hora de duração e aposta em uma narrativa em flashback. A trama acompanha Richie, interpretado por Ebon Moss-Bachrach, e Mikey, vivido por Jon Bernthal, durante uma viagem de trabalho para a cidade de Gary, no estado de Indiana, nos Estados Unidos.

Segundo a descrição oficial, o episódio explora a relação complexa entre os dois personagens e revela novas camadas do estado emocional de Mikey. Ao mesmo tempo, oferece mais contexto sobre quem Richie era antes dos eventos da primeira temporada, ampliando a compreensão da dinâmica entre eles desde o início da série.

Escrito pelos próprios atores

O roteiro foi assinado pelos próprios Moss-Bachrach e Bernthal. A direção ficou a cargo de Christopher Storer, criador da série.

O episódio foi disponibilizado como um título separado na plataforma, podendo ser encontrado diretamente pelo nome “Gary”.

A estreia do capítulo acontece antes da chegada da quinta temporada, que deve ser lançada em junho, assim como as anteriores.

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