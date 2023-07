Tony Bennett: relembre os maiores hits da lenda do jazz

Tonny Bennet, lenda do pop e do jazz americano, morreu na manhã desta sexta-feira, 21, aos 96 anos.

O cantor estava em sua casa em Nova York, nos Estados Unidos, segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa do artista à agência de notícias Associated Press. A causa da morte de Tony ainda não foi divulgada.

Bennett foi considerado por Frank Sinatra como o melhor cantor de música pop do mundo. Ele foi diagnosticado com Alzheimer em 2016, mas a condição não o impediu de continuar se apresentando.

O cantor é conhecido pela música "I Left My Heart in San Francisco". Ele fez sua última apresentação ao vivo em 2021. Na época, o show contou com Lady Gaga, chamado "One Last Time". Tony completaria 97 anos no dia 3 de agosto.

