Bússola Cultural: semana destaca cursos de música e Festival de Inverno

Cursos gratuitos de música

O Guri, programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de música em várias regiões. Para participar do programa, não é preciso ter conhecimento musical, nem possuir instrumento musical. Tem cursos regulares de iniciação musical (6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), modalidade que oferece a oportunidade de aprender a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, os alunos podem optar por violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, bateria, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, piano, teclado, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 7 cordas, violão tenor, violão e canto.

Gratuito, a lista completa dos cursos, endereço e telefone de cada polo, pode ser acessada nas páginas do Guri na internet Polos do Guri na capital e Grande SP e Polos do Guri no interior e litoral

“B.B. King: um mundo melhor em algum lugar”

A partir de 26 de julho, curiosidades da vida e obra de B.B. King estarão disponíveis para visitação em uma exposição inédita dedicada ao Rei do Blues. A mostra “B.B. King: um mundo melhor em algum lugar”, realizada pelo MIS, pega emprestado parte do nome do disco de 1981 para tratar de temas como segregação e inclusão, proporcionando uma experiência sensorial. O projeto tem curadoria de André Sturm e Cacau Ras, consultoria de Chris Flannery, planejamento do Atelier Marko Brajovic, também responsável pelo projeto expográfico, e pesquisa e textos de Gabriela Antero.

Museu da Imagem e do Som – MIS, Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo, terças a sextas, das 11h às 20h sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h, R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), entrada gratuita às terças, MIS

Grupo Bamburá no Museu da Língua Portuguesa

No Museu da Língua Portuguesa, tem os últimos dias para participar de jogos e brincadeiras promovidos pelo projeto Brincadeiras ao Pé do Ouvido - Estação Férias. As atividades, que ocorrem de quinta a sábado, das 10h às 17h, gratuitamente no Saguão B, são relacionadas ao tema da atual mostra temporária do Museu, Essa nossa canção, que mostra a relação profunda entre o português e o cancioneiro brasileiro. No sábado, dia 29, dentro da programação do Brincadeiras ao Pé do Ouvido, acontece a apresentação do grupo Bamburá, às 11h.

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), grátis para crianças até 7 anos, grátis aos sábados, Acesso pelo Portão A, Venda de ingressos na bilheteria e pela internet Link , Praça da Luz, s/n - Luz - São Paulo.

Grupo feminino Juremas

Em 30/7, no Museu da Língua Portuguesa, às 11h, terá apresentação do Grupo Juremas. Tambor de Mulher é o título do show que o grupo feminino Juremas apresenta no Domingo no Museu, projeto que convida grupos que residem longe da Estação da Luz, onde o Museu da Língua Portuguesa está localizado, para prestigiar uma apresentação cultural e visitar a instituição. O público regular do Museu também é convidado a assistir à performance.

Dia 30/7, às 11h, no Saguão Central da Estação da Luz, De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), grátis para crianças até 7 anos, grátis aos sábados, Acesso pelo Portão A, Venda de ingressos na bilheteria e pela internet Link , Praça da Luz, s/n - Luz - São Paulo

Final do concerto da Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes, no Parque Capivari

Terceira semana de Festival de Inverno de Campos do Jordão

O Festival de Inverno de Campos do Jordão, maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, chega à sua 53ª edição em 2023. A programação artística começou em 1o de julho e vai até 30 de julho, conta com recursos de acessibilidade e está distribuída entre as cidades de Campos do Jordão – em três palcos e a Sala São Paulo, em dois palcos.

Na terceira semana de festival, destacam-se na agenda ao longo da próxima semana as apresentações de Artistas do Festival nos dias 20, 21, 25 e 26/jul – serão imperdíveis as que o Quarteto Brodsky faz ao lado desses bolsistas na Sala do Coro, esta semana (20 e 21/jul), tocando Quartetos de Shostakovich; a do quinteto de sopros britânico London Winds (21/jul, Auditório Claudio Santoro); da animada SP Big Band, sob a batuta de Daniel D’Alcântara (22/jul, Parque Capivari); do Coro da Osesp com o programa Luzes do Ártico, seguido do Quarteto Brodsky com Artistas do Festival (22/jul, Claudio Santoro); e da Orquestra de Câmara do Festival com regência de Fabio Zanon, evento que terá novamente o Quarteto Brodsky (23/jul, Claudio Santoro). E na Sala São Paulo, também no domingo (23/jul), merece atenção o recital do Coral Paulistano com o Grupo de Percussão do Festival.

A programação completa desta edição do Festival pode ser acessada no site oficial, gratuito, mais informações Festival Campos do Jordão

Exposição sobre Marta Minujín

A partir de 29/7, a Pinacoteca de São Paulo apresenta “Marta Minujín: Ao Vivo”, primeira mostra panorâmica no Brasil de uma das artistas latino-americanas mais relevantes da sua geração. A exposição tem curadoria de Ana Maria Maia e ocupa as sete salas do primeiro andar da Pinacoteca Luz, tendo como fio condutor a contribuição da artista para uma vanguarda que pensa a América Latina em termos micro e macropolíticos.

A mostra articula mais de cem obras de 1963 até o presente, reapresentando o icônico El batacazo, criado no contexto do Instituto Torcuato Di Tella em 1965, além de trabalhos como Galeria Blanda [Galeria Mole] (1973) e La caída de los mitos universales [A queda dos mitos universais] (1978-). Um inflável recebe o público nos primeiros dias da exposição no estacionamento da Pina Luz. A Escultura de los deseos [Escultura dos desejos] (2022) tem 17 metros de altura e foi um grande sucesso no Lollapalooza Argentino.

De 29/07/23 a 28/1/24, de quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)

Gratuitos aos sábados - R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), ingresso único com acesso aos três edifícios - válido somente para o dia marcado no ingresso, quintas-feiras com horário estendido B3 na Pina Luz, das 10h às 20h (gratuito a partir das 18h)

Atividades do Dia do Escritor

A Biblioteca Parque Villa-Lobos está com atividades gratuitas em comemoração ao Dia do Escritor, em 25 de julho. É uma celebração anual do poder da escrita criativa, inspirando pessoas de todas as idades e habilidades a tentar escrever para se divertir, se expressar e encorajar todos a encontrar motivação e voz.

Em 22 de julho, das 10h às 13h, terá a Oficina Criativa da Leitura à Escrita, com o escritor Flavio Cafiero. A partir da análise de um conto, o escritor propõe dois exercícios de escrita criativa, pensados como estímulo para os participantes continuarem a escrever ao longo da vida. A partir de 15 anos. Atividade presencial. Inscrições pelo link: bvl.org.br/inscricao.

E em 26 de julho, das 14h às 15h, terá o “Bate-papo com o escritor Eduardo Spohr sobre literatura fantástica”. Será uma conversa com o escritor Eduardo Spohr sobre a criação da trilogia Filhos do Éden e A Batalha do Apocalipse. A partir de 12 anos. Atividade on-line. Inscrições pelo link: bvl.org.br/inscricao

Gratuito, mais informações BVL

Mostra de filmes: Relembrando Carlitos

Charles Chaplin, reconhecido ator, roteirista, comediante e diretor inglês, recebe a homenagem “Relembrando Carlitos”, mostra de filmes protagonizados por ele e com a curadoria de Camilo Torres. As sessões ocuparão a sala do Cineclube da Oficina Cultural Oswald de Andrade entre 24 e 29/07, de segunda à sexta-feira, 19h30, e sábado em dois horários, às 15h e 18h. O público interessado precisa retirar os ingressos uma hora antes de cada exibição.

Na abertura e no encerramento, as pessoas também poderão conferir uma performance do artista circense Camilo Torres que personificará Carlitos. A mostra de filmes inicia no dia 24 com O garoto (1921); no dia 25 é a vez de O grande ditador (1940); 26 de julho os espectadores poderão assistir Tempos modernos (1936); 27/07 será exibido Luzes da Ribalta (1952); 28/07 com Luzes da cidade (1931); e 29/07 traz duas sessões: O circo (1928) e Em busca do ouro (1925).

Gratuito, Oficinas Culturais, de 24 a 29/7, de segunda à sexta-feira, às 19h30; sábado, 15h e 18h, classificação indicativa livre, 25 lugares em cada sessão

O Mundo do Circo

A Cia. Circo Viver com Arte apresenta-se de 20 a 23 de julho, sempre às 17h, no Mundo do Circo SP. O espetáculo “O Circo em sua Essência” traz a tradição circense com palhaços, mágicos, contorcionistas e muitos mais. A atração integra a programação especial das férias de julho do O Mundo do Circo SP.

E a Cia. Weber Circus apresenta nos dias 29 e 30, sábado e domingo, às 17h, truques de mágicas de palco e manipulação, utilizando-se de lenços, cartola, fogo, água, aparição, desaparição e multiplicação de objetos.

Gratuito, O Mundo do Circo SP no Parque da Juventude, Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Carandiru, São Paulo, próximo da Estação Carandiru, Linha 1 Azul do Metrô, mais informações em Mundo do Circo SP

Espaço Café com Leite

No Museu do Café, em Santos, até 30 de julho, de quarta a domingo, das 11h às 17h, terá um ambiente lúdico repleto de atividades para as crianças, incluindo brinquedos, cama elástica, espaço para leitura e o Cafezalzinho, uma área dedicada à temática cafeeira. Além disso, no dia 29, haverá uma Oficina de Preparo de Bebidas de Café com Leite, em parceria com a NAVEIA. Nela, os pequenos poderão preparar as suas próprias bebidas, além de conhecer a respeito da cultura e história do grão. A ação, voltada para a garotada de 5 a 12 anos, está marcada para às 15h. As vagas serão limitadas e a distribuição das senhas acontecerá 30 minutos antes da atividade.

R$ 10,00 (inteira), R$ 5,00 (meia-entrada), grátis aos sábados, mais informações Museu do Café

