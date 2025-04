Tomorrowland Brasil: venda geral de ingressos começa nesta terça-feira; veja como comprar

Nesta terça-feira, 8, o público geral poderá garantir ingressos para o festival Tomorrowland Brasil 2025. O evento de música eletrônica será realizado entre os dias 10 e 12 de outubro e contará com atrações de peso, como Alok, Alesso, Cắt Dealers e Kölsch.

Antes da abertura ao público, algumas fases de venda já aconteceram, como as exclusivas para clientes ByBit e para os pacotes DreamVille e Global Journey.

Agora, todos os interessados podem escolher entre diferentes modalidades de ingresso, incluindo Day Pass, acesso completo para os três dias (Full Madness) e pacotes com benefícios adicionais.

O DJ Alok terá um momento especial no evento. O DJ brasileiro apresentará Something Else, projeto que marca seu retorno ao psytrance e às influências da música underground.

O line-up ainda inclui uma forte presença nacional, com nomes como Anna, Bhaskar, Cat Dealers, Liu, Zerb e Eli Iwasa.

Com o tema "LIFE", a edição de 2025 explorará o conceito "Elixir of Life", introduzido no festival em 2016.

Pela primeira vez, um festival no Brasil contará com o mesmo palco principal da edição belga de 2024, elevando o nível da experiência visual e imersiva.

Ingressos disponíveis e preços

A compra dos ingressos pode ser feita diretamente no site oficial do evento. Veja as opções a seguir:

Day Pass (acesso para um único dia do festival)

Inteira: R$ 1.160

Ingresso social: R$ 696

Meia-entrada / PcD: R$ 580

Day Comfort Pass (acesso a área especial com vista para o palco principal)

Inteira: R$ 2.110

Ingresso social: R$ 1.646

Meia-entrada / PcD: R$ 1.530

Day Pass Nº 1 (melhor visão do palco, transporte incluso, open bar e open food)

Inteira: R$ 3.060

Ingresso social: R$ 2.596

Meia-entrada / PcD: R$ 2.480

Full Madness Pass (acesso aos três dias do festival, sem extras)

Inteira: R$ 2.900

Ingresso social: R$ 1.740

Meia-entrada / PcD: R$ 1.450

Full Madness Comfort Pass (acesso aos três dias + área exclusiva e bar dedicado)

Inteira: R$ 5.275

Ingresso social: R$ 4.115

Meia-entrada / PcD: R$ 3.825

Full Madness Nº 1 (acesso total + visão privilegiada, transporte, open bar e food)

Inteira: R$ 8.600

Ingresso social: R$ 7.440

Meia-entrada / PcD: R$ 7.150

Além disso, seguem disponíveis os Pacotes DreamVille, que incluem entrada no acampamento oficial do festival.

Confira a lista completa das atrações da Tomorrowland