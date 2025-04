Tomorrowland Brasil anuncia line-up com Alok, Armin van Buuren e Axwell; veja como comprar ingressos

O Tomorrowland Brasil anunciou a aguardada programação para a edição de 2025, que acontecerá de 10 a 12 de outubro no Parque Maeda, em Itu, São Paulo. O festival reunirá mais de 100 artistas da cena eletrônica, distribuídos por seis palcos.

Entre os destaques confirmados estão Armin van Buuren, Axwell, ANNA, Dimitri Vegas, Nicky Romero, Steve Aoki, Vintage Culture, Meduza e Lost Frequencies.

Alok também terá um momento especial no evento. O DJ brasileiro apresentará Something Else, projeto que marca seu retorno ao psytrance e às influências da música underground.

O line-up ainda inclui uma forte presença nacional, com nomes como Anna, Bhaskar, Cat Dealers, Liu, Zerb e Eli Iwasa.

Com o tema "LIFE", a edição de 2025 explorará o conceito "Elixir of Life", introduzido no festival em 2016.

Pela primeira vez, um festival no Brasil contará com o mesmo palco principal da edição belga de 2024, elevando o nível da experiência visual e imersiva.

Confira a lista completa das atrações da Tomorrowland

Agents Of Time

Alesso

Alok

Anna

Antdot

Armin van Buuren

Axwell

Bhaskar

Bibi Seck

B Jones

Bora Uzer

Cassian

Cat Dealers

Curol

Da Tweekaz

Dimitri Vegas

DubVision

Fedde Le Grand

Henri PFR

Ida Engberg

I Hate Models

James Hype

John Newman

Kasia

Kevin de Vries

Kevin di Serna

Kölsch

Konstantin Sibold

Laidback Luke

Layton Giordani

Lost Frequencies

Lucas & Steve

Maddix

Mandy

Matisse & Sadko

Max Styler

Maz

Meduza

Mees Salomé

Mind Against

Miss Monique

Nervo

Nicky Romero

Nico Moreno

Odymel

Olympe

R3HAB

Reinier Zonneveld

Samm

Steve Aoki

Third Party

Vintage Culture

VTSS

Yotto

Yves V

Zerb

Quando começam as vendas?

A pré-venda exclusiva da Bybit começa em 4 de abril, às 10h (BRT), e a venda global será aberta no dia 8 de abril, no mesmo horário.

Quais são as opções de ingressos?