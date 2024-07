Por que filha de Angelina Jolie e Brad Pitt removeu sobrenome do pai?

A relação entre a atriz Angelina Jolie e seu ex-marido, Brad Pitt, parece ter ficado mais complicada após o divórcio. Desta vez, o conflito envolve uma das filhas dos atores, Shiloh.

Recentemente, a jovem removeu oficialmente o sobrenome do pai após encarar situações difíceis na separação dos pais. A adolescente solicitou a mudança de nome em seu aniversário de 18 anos, no dia 27 de maio, segundo informações do jornal norte-americano "Los Angeles Times".

Em uma declaração à imprensa, o advogado de Shiloh, Peter Levine, afirmou que foi uma “decisão significativa” e pediu cautela em relação à abordagem da imprensa, explicando que a jovem nunca fez um “anúncio” público sobre a mudança.

“A mídia deve ser mais cuidadosa ao relatar a história, especialmente quando se trata de uma jovem adulta que tomou uma decisão independente e importante após eventos dolorosos, e está apenas seguindo o processo legal”, disse Levine.

E acrescentou: “Shiloh Jolie não fez um ‘anúncio’ sobre a mudança de nome, e qualquer reportagem que diga isso está errada. Como advogado de Shiloh, sou obrigado a publicar um aviso legal porque a lei da Califórnia exige isso de qualquer pessoa que deseja mudar de nome. Esse aviso foi publicado no Los Angeles Times, conforme exigido”.

“Ela precisa apresentar uma petição formal ao tribunal para mudar seu nome e precisa publicar um anúncio quatro semanas antes da audiência ser agendada, além de notificar por escrito ambos os pais. Essas petições de mudança de nome geralmente ocorrem sem problemas e são concedidas, a menos que a pessoa tenha um histórico criminal e esteja tentando escapar de punições ou responsabilidades… Eu nunca vi uma petição ser contestada no tribunal”.

O advogado também ressaltou que a decisão de Shiloh tem validade jurídica por ter atingido a maioridade. “Brad poderia ir ao tribunal e alegar, por exemplo, que Shiloh foi alienada contra ele pela mãe. Mas como ela não é menor de idade, ela pode essencialmente escolher o nome que quiser”.

