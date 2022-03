Tom Parker, da banda The Wanted, morre aos 33 anos

O cantor Tom Parker morreu nesta quarta-feira, 30, por conta de um tumor cerebral. Ele ficou conhecido na banda The Wanted, famosa pelo hit Glad You Came. O cantor de 33 anos deixa esposa e dois filhos pequenos.

Kelsey Parker, esposa do cantor, confirmou a informação através de seu perfil no Instagram. Ela informou que Tom faleceu em casa ao lado da família e que "ele lutou até o fim".

"É com o coração mais pesado que confirmamos que Tom faleceu pacificamente hoje cedo com toda a sua família ao seu lado. Nossos corações estão partidos, Tom era o centro do nosso mundo e não podemos imaginar a vida sem seu sorriso contagiante e presença energética. Estamos realmente gratos pela demonstração de amor e apoio e pedimos que todos nos unamos para garantir que a luz de Tom continue a brilhar para seus lindos filhos. Obrigado a todos que apoiaram em seus cuidados durante todo o tempo, ele lutou até o fim. Estou sempre orgulhoso de você", escreveu Kelsey Parker na rede social.

O cantor descobriu um tumor cerebral no final de 2020 e, na época, os médicos lhe deram uma expectativa de vida entre três meses e um ano e meio.

Tom tinha um glioblastoma de grau 4, o tumor maligno cerebral.

The Wanted é uma boy band que lançou seu primeiro álbum em 2010. Formada por cinco cantores, entre eles Tom Parker, a banda ficou conhecida pelos hits All Time Low, Glad You Came e Chasing the Sun.