Tite convoca Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa, veja lista

O técnico Tite anunciou nesta quinta-feira, 13, a lista de convocados para a rodada dupla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A seleção brasileira enfrentará o Equador, em Quito, no dia 27 de janeiro e o Paraguai, em Belo Horizonte, no dia 1º de fevereiro.

A primeira lista de 2022 não apresentou novidades. Todos os jogadores convocados já foram chamados durante o atual ciclo da Copa do Mundo do Catar. O retorno do lateral direito Daniel Alves, agora no Barcelona, é uma das novidades da lista. Neymar, que se recupera de lesão, não foi chamado.

Com o primeiro jogo fora de casa, a CBF decidiu fretar um voo da Europa até Quito para ganhar mais tempo de preparação e diminuir o desgaste físico dos jogadores.

Veja os jogadores convocados por Tite:

Goleiros:

Alisson

Ederson

Weverton

Laterais:

Emerson Royal

Dani Alves

Alex Sandro

Alex Telles

Zagueiros:

Eder Militão

Gabriel Magalhães

Marquinhos

Thiago Silva

Meio-campistas:

Bruno Guimarães

Casemiro

Fabinho

Fred

Gerson

Everton Ribeiro

Lucas Paquetá

Philipe Coutinho

Atacantes:

Antony

Gabriel Barbosa

Gabriel Jesus

Matheus Cunha

Raphinha

Rodrygo

Vinicius Jr

