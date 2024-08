Como consultar o andamento da solicitação do passaporte?

Tirar o passaporte significa que o cidadão provavelmente está se preparando para uma viagem fora do território brasileiro e, como toda viagem, principalmente as internacionais, é preciso de uma programação para que nada saia fora do esperado. Se você está preocupado com relação a emissão do seu passaporte, saiba que o processo é considerado rápido.

Para não haver surpresas pelo caminho, aprenda a como consultar o andamento da solicitação do seu passaporte e ter a certeza de que ele está pronto para ser retirado. A EXAME te ensina, em um passo a passo que pode ser feito no seu celular, a como consultar essa solicitação e demais dúvidas que podem surgir antes de ter o seu documento em mãos.

Como consultar a solicitação de passaporte?

Checar como está o andamento do pedido de passaporte é um passo importante, inclusive indicado pela Polícia Federal, para ter a certeza de que o documento está pronto e possa ser retirado. Veja o passo a passo de como consultar a solicitação do seu passaporte:

Acesse o site da Polícia Federal; Na tela principal, clique na opção “Passaporte”; Uma nova página se abrirá, clique no botão verde escrito “Começar”, disposto do lado direito; Depois, clique em “Continuar de onde parei” e, sem seguida “consultar andamento”; Acesse “Consultar passaporte” e preencha os dados solicitados.

Na última etapa, o site solicitará o número de protocolo da sua solicitação, que foi disponibilizado para você após a inscrição e pagamento da taxa do documento, e também o seu número de CPF.

Após o preenchimento das informações, rapidamente o site te levará ao status do documento, indicando se já é possível — ou não — retirar o passaporte na mesma unidade que você pediu o seu. Vale lembrar que geralmente são enviados e-mails para atualizar o interessado sobre a situação do seu passaporte.

Como saber o protocolo da solicitação do passaporte?

O protocolo é o mesmo utilizado em todo o processo, até no momento do seu atendimento presencial. Se você não está encontrando esse número, saiba como recuperar o protocolo de solicitação do passaporte, veja o passo a passo:

Entre na página de serviços da Receita Federal dedicada ao atendimento para passaportes; No barra principal, clique em “Solicitação de passaporte” e depois em “Recuperar número do protocolo”: Insira o seu CPF e data de nascimento.

Após esse processo, se você já tem uma solicitação de passaporte em aberto, todas as informações necessárias estarão dispostas, inclusive o seu número de protocolo para fazer a consulta do documento.

Como imprimir o GRU do passaporte?

O GRU é a sigla para “Guia de Reconhecimento da União”, e é emitido para o pagamento assim que você finaliza o preenchimento do seu formulário de inscrição para o passaporte. É possível pagar o boleto online, por meio de aplicativos de bancos, utilizando o pagamento com código de barras.

Mas se você estiver enfrentando problemas no pagamento e quer saber como imprimir o GRU do passaporte, o processo é bem fácil. No documento em PDF, no canto superior direito, basta clicar no ícone da impressora.

É possível escolher a impressora da sua preferência e também salvar o documento no seu computador ou celular. Caso você tenha perdido a página do GRU e deseja ter acesso ao boleto novamente para o pagamento, basta acessar a área de passaporte/GRU no site do Governo Federal.

Quanto tempo leva para ficar pronto o passaporte?

Normalmente, o tempo para o passaporte ficar pronto é rápido. Na maioria dos casos, após a solicitação e pagamento do GRU, o cidadão é convocado para retirar o passaporte (na mesma unidade em que fez a biometria e foto) após 6 a 10 dias úteis.