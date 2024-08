Os melhores hotéis do Rio de Janeiro segundo ranking EXAME 2024

Curioso para saber quais são os melhores hotéis do Rio de Janeiro? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os 6 representantes da boa gastronomia em território paulistano que foram reconhecidos por especialistas dos 50 Melhores Hotéis do Brasil. Confira.

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana | 4 o LUGAR

Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia (Romulo Fialdini/Divulgação)

Ainda que a história do Fairmont no Rio de Janeiro seja recente, com inauguração em 2019, o prédio é da década de 1950, com projeto da arquiteta Patrícia Anastassiadis. A decoração conta com acabamentos de madeira e couro e tons coloridos. Antes do Fairmont, o prédio já abrigou a TV Rio, em 1955, e o Rio Palace Hotel, nos anos 1970. As referências ao Rio aparecem no piso do lobby, que funciona como extensão da praia, com as pedras portuguesas que revestem as calçadas à beira-mar. A experiência do hotel continua na areia da praia, com o Tropìk Beach Club, com opções de café da manhã de frente para o mar e happy hour com drinques, música e um menu inspirado na gastronomia grega. No sexto andar fica a piscina de borda infinita. No térreo fica a loja da Reserva Praia. A praia de Copacabana também é a vista de parte dos 375 quartos divididos em dez categorias. O hotel possui ainda o Fairmont Gold, uma categoria premium que propõe momentos personalizados aos hóspedes, como check-in e check-out privativos, gerente e concierge exclusivos.

Serviço: diárias em agosto a partir de 2.100 reais. Av. Atlântica, 4.240, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas: (21) 2525-1232

Copacabana Palace | 6 o LUGAR

Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934 (Copacabana Palace/Divulgação)

O dia 4 de maio de 2024 vai ficar marcado na história do Copacabana Palace. Quase 1,6 milhão de pessoas foram à praia de Copacabana assistir ao show da Madonna em um palco montado em frente ao hotel, onde ela e todo o seu staff estavam hospedados. Esse foi apenas um dos momentos emblemáticos que o hotel testemunhou em seus 100 anos de vida. O clássico edifício na praia mais famosa do país foi palco de importantes acontecimentos históricos e culturais, recebendo visitas ilustres de reis, rainhas, presidentes e ícones do passado e do presente.

Após um passado de auge e declínio, o Copa, como é carinhosamente chamado, foi adquirido pelo grupo Belmond. De lá para cá, passou por várias reformas e revitalizações, preservando seu charme clássico e acrescentando toques contemporâneos. Com mais de 12.000 metros quadrados, tem 220 apartamentos e suí­tes que combinam decoração clássica com elementos contemporâneos. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani e o restaurante all-day-dining Pérgula, de cozinha mediterrânea com um toque carioca. O hotspot do hotel é a mítica piscina, construída em 1934, local para ver e ser visto dos ilustres hóspedes.

Serviço: diárias a partir de 2.500 reais, mais taxas, em apartamento com vista. Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

33º Emiliano Rio

O Emiliano Rio, que completa oito anos neste mês, surpreende com localização privilegiada na praia de Copacabana, de frente para o mar, com 90 amplos e exclusivos apartamentos, separados em 7 categorias. A maior delas, com 120 metros quadrados, a Ocean Master Suite, tem vista grandiosa para o mar e conta com sala, lavabo, cozinha e varanda.

O projeto contemporâneo privilegia a luz natural, valoriza a vista e conecta os hóspedes à Cidade Maravilhosa. Nas dependências do hotel, o Restaurante Emile apresenta gastronomia contemporânea com os ingredientes brasileiros sazonais e produtos orgânicos preparados com os cuidados do Chef Camilo Vanazzi.

Serviço: Avenida Atlântica, 3804 - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em reservas@rj.emiliano.com.br e (21) 3503-6600. Diárias a partir de R$ 2.500.

36º Fasano Rio de Janeiro

Situado na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, o Hotel Fasano Rio de Janeiro é o primeiro projeto totalmente desenhado pelo arquiteto francês Philippe Starck no Brasil. Desde o mobiliário dos anos 50 e 60 aos uniformes vintage exclusivamente desenvolvidos para o hotel, tudo foi pensado a fim de recriar a atmosfera da bossa nova.

Divididas em 5 categorias, suas 89 suítes são amplas e oferecem sofisticação e conforto. A maioria das unidades tem vista para a praia de Ipanema, e todas contam com varanda. A estrutura do hotel traz, ainda, academia, business center, além de serviços personalizados como o ‘Fasano Bambini’, que decora quartos que vão receber crianças, e o ‘Vipet’, que oferece cuidados especiais para quem deseja se hospedar com seu cãozinho de até 7 quilos.

Serviço: Avenida Vieira Souto, 80, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3202-4000 e rio@fasano.com.br. Diárias a partir de R$2.900 + taxas.

39º Janeiro Hotel

O Janeiro Hotel é um hotel que reflete o lifestyle carioca, com assinatura do designer e artista Oskar Metsavaht. Nos 51 apartamentos, as janelas evidenciam as belezas naturais do Rio de Janeiro e do bairro do Leblon. O grande destaque vai para a escadaria espiral na Varanda no último andar, com degraus flutuantes soltos e formato de hélice, que é uma referência da arquitetura modernista brasileira.

Nas dependências do hotel, o Janeiro Restaurante evidencia cozinha local e fresca, valorizando os pequenos produtores e a sazonalidade dos ingredientes, combinando frutos do mar abundantes, peixes, vegetais coloridos, grãos e azeites de oliva. O restaurante está aberto todos os dias para café da manhã, almoço e jantar.

Serviço: Avenida Delfim Moreira, 696, Leblon, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em reservas@janeirohotel.rio ou (21) 2172-1001. Diárias a partir de R$ 1.965 + 15% taxas.

48º Santa Teresa Hotel RJ – MGallery

O Santa Teresa Hotel – MGallery está em uma histórica fazenda de café de 1850, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com decoração e arquitetura inspirada na época do cacau em um ambiente sofisticado e elegante com materiais nobres e ecológicos brasileiros. É um oásis histórico e tranquilo no Rio de Janeiro. A piscina do hotel possui uma vista impressionante do Centro da cidade até a Baía de Guanabara.

Os confortáveis apartamentos e suítes, total de 42 quartos divididos em 6 categorias diferentes, decorados com peças de mobiliário de design brasileiro, são ligados a jardins repletos de plantas e árvores frutíferas. Cada quarto possui peças de decoração de arte brasileira e camas king-size. Alguns dos banheiros possuem banheiras do Studio Vitty ou de cimento queimado e chuveiros.

Serviço: Rua Almirante Alexandrino, 660, Santa Teresa, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3380-0200 e www.santateresahotelrio.com/pt-b/. Diárias a partir de R$ 1.800.

Os 50 Melhores Hotéis

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da EXAME Casual

Posição Hotel Localização 1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Fairmont Rio Rio de Janeiro 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 6 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 7 Fasano São Paulo São Paulo 8 Fera Palace Hotel Salvador 9 Nannai Resort & Spa Ipojuca (PE) 10 Tivoli Ecoresort

Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 11 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 12 Botanique Hotel Experience Campos do Jordão (SP) 13 Estância Caiman Miranda (MS) 14 Casas Brancas Boutique Hotel & Spa Búzios (RJ) 15 Fasano Salvador Salvador 16 Fazenda Santa Vitória Queluz (SP) 17 Parador Cambará do Sul Cambará do Sul (RS) 18 Hotel Unique São Paulo 19 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 20 B Hotel Brasília Brasília 21 Casa Marambaia Petrópolis (RJ) 22 Casana Hotel Cruz (CE) 23 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 25 Pedras do Patacho

Hotel Boutique Experience Porto de Pedras (AL) 26 Royal Palm Plaza Resort Campinas (SP) 27 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 28 Ba’ra Hotel João Pessoa 29 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 30 Bourbon Atibaia Resort Atibaia (SP) 31 Carmel Taíba Exclusive Resort São Gonçalo do Amarante (CE) 32 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 33 Emiliano Rio Rio de Janeiro 34 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 36 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 37 Grande Hotel Termas de Araxá Araxá (MG) 38 Glamping Hidden Treasure Chapada dos Veadeiros (GO) 39 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 40 Japaratinga Lounge Resort Japaratinga (AL) 41 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 42 JW Marriott Hotel São Paulo São Paulo 43 Makena Hotel Icaraizinho de Amontada (CE) 44 Nomaa Hotel Curitiba 45 Pousada Morena Fernando de Noronha (PE) 46 Refúgio na Serra Hotel Boutique Mucugê (BA) 47 Sandi Hotel Paraty (RJ) 48 Santa Teresa Hotel RJ — MGallery Rio de Janeiro 49 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 50 Vila Bela Vista Corumbau (BA)

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews TV e FM), Anelise Zanoni (@travelterapia), Artur Luiz Andrade (Panrotas), Caio Ramon (@caiotravels), Cecilia Padilha (@yeswecook), Cristiana Beltrão (Veja Rio), Camille Panzera (Melhores Destinos), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Eduardo Burckhardt (Uol/Nossa), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Elaine Villatoro (@LiveMoreTravelMore), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (The Travel Lifestyle), Junior Ferraro (revista Azul), Kike Martins (revista 29horas), Mariah Luz (@oquefazercuritiba), Natalie Soares (@sundaycooks), Nathalia Molina (@comoviaja), Paula Santana (@gpslifetime), Paula Calçade (revista 29horas), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto e Alpha FM), Ricardo Moreno (The Summer Hunter), Roberta Malta (jornalista), Roberto Araújo (Viaje Mais), Roberto Hirth (­@robertohirth), Tarcila Ferro (@revistaviajar e @tarcilaferro), Otavio Furtado (@maiorviagem), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Thiago Batoni (@viajeporconta_) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).