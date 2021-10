Tadeu Schmidt apresentará BBB no lugar de Tiago Leifert, diz site

*Esta matéria foi atualizada às 17h59 desta sexta-feira (1) após a coluna de Sonia Racy corrigir as informações divulgadas.

Tadeu Schmidt apresentará o Big Brother Brasil 22 no lugar de Tiago Leifert. A coluna de Sonia Racy havia afirmado que Leifert continuaria apresentando o reality show mesmo após sua demissão da TV Globo. Atualmente, Schmidt apresenta o Fantástico ao lado da jornalista Poliana Abritta.

Irmão do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, Tadeu apresenta o Show da Vida desde 2013. Assim como Leifert, ele também trabalhou durante anos como jornalista esportivo da TV Globo, em programas como Esporte Espetacular e Globo Esporte.

Leifert apresenta o BBB desde 2017. Após o anúncio de sua saída, o nome de Schimit foi ventilado como possível substituto. Marcos Mion, recém contratado da Globo, também foi cotado para apresentar o reality.

Relembre a saída de Tiago Leifert da Globo

Após anunciar sua saída da Globo em dezembro, Leifert participou do programa Mais Você, da Ana Maria Braga, e deu maiores detalhes sobre sua saída da emissora e revelou o que pretendia fazer longe das telinhas.

Na conversa, Leifert revelou que a decisão de sair da emissora já estava tomada antes dele assumir provisoriamente o lugar do Faustão no Domingão. "Foi tudo muito rápido. Era uma quinta-feira. Tinha acabado de acabar o BBB. Eu ia na casa do meu pai conversar sobre a decisão. Ai falaram que o Faustão estava doente", disse.

Em junho de 2021, com a saída de Faustão, Tiago assumiu as tardes de domingo até a estreia de Luciano Huck. Leifert comandou o "Super Dança dos Famosos", que foi vencido por Paola Oliveira e Leandro Azevedo. O apresentador revelou que durante as semifinais da competição as conversas sobre não renovar o contrato se intensificaram.

Na ocasião, Leifert explicou que ideia de deixar a emissora começou após uma conversa com a sua esposa, na época grávida da primeira filha do casal, no ano passado. "Ela falou: 'foi demais o programa [BBB] hoje', eu não lembro qual era, mas eu respondi: 'eu sei'. E ela perguntou se eu não estava feliz, eu falei que não", contou.

O apresentador fez questão de não fechar as portas para um possível retorno no futuro e disse que sua missão na emissora foi cumprida. "A decisão mais lógica é não fazer agora [renovar o contrato]. Então falei: 'daqui um ano, a gente conversa de novo'".

Carreira de Tadeu Schmidt na Globo

Antes de se tornar repórter e apresentador, Tadeu queria mesmo é ser jogador de vôlei. Se preparou para a carreira até os 17 anos, época em que foi cortado da seleção brasileira infanto-juvenil, como mostra o site da Globo.

Uma curiosidade: Tadeu é irmão de Oscar Schmidt, um dos maiores ídolos do basquete brasileiro. “Todo mundo da minha família é esportista. Meu pai jogou vôlei, foi atleta do Fluminense, fazia salto em altura, arremesso de peso – era atleta. Minha mãe, também: jogou vôlei", afirmou Tadeu ao portal.

Pouco tempo depois de se formar em jornalismo, Tadeu entrou na Globo para trabalhar no DFTV, um telejornal local em Brasília. Por causa da afinidade com o esporte, foi cobrir Stock Car, esporte que o levou a trabalhar no Rio de Janeiro -- e o fez trabalhar em vários programas da emissora, como Globo Esporte, Esporte Espetacular e Fantástico.

Em 2005, começou a participar do bloco de Esportes do Bom Dia Brasil e passou a ganhar mais exposição dentro da emissora. Dois anos depois, Tadeu cobriu a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha.

Em 2013, o jornalista assumiu de vez a apresentação do Fantástico, após algumas colaborações e depois de ter ajudado a criar quadros famosos no programa, como o Bola Cheia, Bola Murcha e os Cavalinhos do Fantástico.

“O convite para o Fantástico foi o mais importante que eu já recebi na minha carreira. E a repercussão também foi, indiscutivelmente, a maior", afirmou ao portal, na época.