Faustão deixará Globo depois de 32 anos no ar

O apresentador da Rede Globo, Fausto Silva, o Faustão, deixará a emissora após 32 anos de casa.

A informação foi antecipada pelos colunistas Flávio Ricco, do Portal R7, e Lauro Jardim, do O Globo.

Faustão definiu sua saída da emissora neste final de semana.

Ele deve continuar no ar com o “Domingão do Faustão”, líder de audiência da televisão aberta aos domingos há anos, até o mês de dezembro.

De acordo com os colunistas, o próprio apresentador decidiu não renovar seu contrato com a emissora.

Ainda não se sabe se o programa vespertino “Domingão” continuará no ar com outro apresentador (a) ou se a atração será descontinuada em 2022.

Antes da Rede Globo, Faustão já trabalhou como repórter na Rádio Record, na Jovem Pan e na rádio Globo, além de ter passado pelo O Estado de S. Paulo como repórter esportivo.

Estima-se que o apresentador tenha o salário mais alto da televisão brasileira: cerca de 5 milhões de reais por mês.