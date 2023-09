No segundo dia, The Town ainda tem problemas com filas

Depois de um primeiro dia caótico - muito por causa da chuva - o The Town teve uma tarde com clima mais favorável neste domingo, 3. Sem chuva e embalado com um calor de 30ºC, o festival parecia mais convidativo. Mas os problemas com a organização permanecem.

Logo na entrada, a fila era longa: QR Codes que não funcionavam, agendamentos que não eram concluídos e dificuldade de locomoção entre os palcos foram problemas que permaneceram de um dia para o outro.

“Eu fiquei 1h40 só para entrar logo cedo. E meu ingresso demorou para ser checado, a gente nesse sol, não dá pra ser assim”, diz Camila Albuquerque, de 23 anos, que veio assistir Luísa Sonza no The Town.

Para Vinícius Gomes, de 18 anos, falta clareza nas informações dadas pela organização. “Eu tive que ir de um portão a outro para achar minha entrada. Vi outras pessoas perdidas e a organização não parecia estar em sincronia”, comentou ele.

Atrasos nos palcos

Não só o público se atrasou para entrar no festival: os artistas também. Matuê subiu ao palco 45 minutos após o horário indicado. Ney Matogrosso também atrasou quase 20 minutos.

Luísa Sonza, por outro lado, conseguiu manter a menor taxa de atraso: entrou no palco apenas 6 minutos depois do indicado.

A noite ainda conta com apresentações de Alok, Bebê Rexha, Seu Jorge e o headliner da noite, Bruno Mars.

Quem toca hoje no The Town?

O segundo dia do festival será marcado pela presença dos artistas Bruno Mars, Ney Matogrosso, Alok, Luisa Sonza entre outros. Veja o line-up completo do dia 3 de setembro no The Town.

Dicas para aproveitar o festival e não passar perrengues:

Com a temperatura nas alturas, não se esqueça de protetor solar e óculos de sol; Como festival conta com banheiros químicos, uma sugestão é levar um papel higiênico; Caso você tenha uma power bank, ou bateria portátil, não deixe de levar. Muito possivelmente você vai querer tirar fotos e fazer vídeos dos shows, e poucas baterias conseguem durar o dia todo; O autódromo é gigantesco então já prepare para andar bastante. Vá com um calçado confortável; Leve uma canga caso queira descansar no gramado; Caso chova, é sempre interessante ter uma sacolinha plástica para proteger seus pertences ou para guardar algum item sujo ou molhado.

Onde assistir ao The Town ao vivo e de graça?

A transmissão do The Town será feita por quatro canais de TV: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo (gratuita). Mas quem é fã de ver online também não fica de fora, porque a Globoplay também fará a exibição completa dos shows principais — até para não assinantes.

A Rádio Mix também fará a cobertura do festival (106.3 FM) e nas redes sociais, ao vivo.