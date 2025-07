The Town 2025 anuncia line-up completo e horários dos shows; veja a programação

Faltam apenas 50 dias para a chegada da segunda edição do The Town, o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo. A organização já divulgou os horários de mais de 100 apresentações, além das experiências exclusivas como The Flight, o espetáculo aéreo sobre a Cidade da Música, e The Tower, o maior after party do evento.

Com uma área de 360 mil m² e uma programação diversificada, os fãs já podem planejar suas jornadas musicais por meio do aplicativo oficial do festival.

Os portões da Cidade da Música abrirão às 12h e a festa se estenderá até as 02h da manhã. Entre os destaques, estão os headliners no Skyline: Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys e Katy Perry, que começam suas apresentações às 23h15, enquanto Mariah Carey sobe ao palco às 23h45. Quem deseja viver de perto esse momento histórico pode garantir seu ingresso, disponível exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil.

Com o festival cada vez mais próximo, os fãs podem agora acessar o aplicativo do The Town, disponível para iOS e Android, e conferir a programação completa, incluindo horários detalhados de todos os shows. Além de criar uma agenda personalizada com alertas e notificações, os usuários poderão organizar sua experiência no evento, escolhendo suas atrações favoritas.

Outra novidade para esta edição é a possibilidade de adquirir lockers diretamente no app, proporcionando mais conforto aos participantes, que poderão guardar seus pertences enquanto curtem as apresentações. Além disso, o aplicativo também oferece acesso exclusivo ao The Town Club, onde é possível adquirir novos planos com vantagens especiais.

Até o dia 06 de setembro, data de abertura do festival, o aplicativo ainda terá novas funcionalidades para melhorar a experiência dos usuários.

Confira a programação dos shows do The Town

6 de setembro

Skyline:

Travis Scott (headliner)

Don Toliver

Burna Boy

Filipe Ret

The One:

Ms. Lauryn Hill

YG Marley

Zion Marley

Matuê

MC Cabelinho

Karol Conká

AJULIACOSTA

Ebony

São Paulo Square:

Stacey Ryan

Joabe Reis

São Paulo Square Big Band com Tony Gordon

Palco Quebrada:

MC Hariel

Tasha & Tracie

Factory:

Teto

WIU

Borges

Budah

The Tower Experience:

Victor Lou & GBR

7 de setembro

Skyline:

Green Day (headliner)

Sex Pistols feat. Frank Carter

Bruce Dickinson

Capital Inicial

The One:

Iggy Pop

Pitty

CPM22

Supla & Inocentes

São Paulo Square:

Kamasi Washington

Orquestra Mundana Refugi

São Paulo Square Big Band com Clariana

Factory:

Tihuana

Karina Burh

Ready To Be Hated

The Mönic convida Raidol



The Tower Experience:

Cat Dealers

12 de setembro

Skyline:

Backstreet Boys (headliner)

Jason Derulo

CeeLo Green

Jota Quest

The One:

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Duda Beat

Di Ferrero (abertura)

São Paulo Square:

Snarky Puppy

Leo Gandelman

São Paulo Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares

Palco Quebrada:

Kayblack

Duquesa

Factory:

TZ da Coronel

ALEE[

Brô MC’s

Kaê Guajajara



The Tower Experience:

Dubdogz

13 de setembro

Skyline:

Mariah Carey (headliner)

Jessie J

Ivete Sangalo

Natasha Bedingfield

The One:

Lionel Richie

Gloria Groove

Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart Choir

Os Garotin convida Melly

São Paulo Square:

Jacob Collier

Vanessa Moreno

São Paulo Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

Palco Quebrada:

Criolo

Péricles convida Dexter

Factory:

Junior

MC Livinho

Chefin

Stefanie

The Tower Experience:

DJ Liu

14 de setembro

Skyline:

Katy Perry (headliner)

Camila Cabello

J Balvin

IZA

The One:

Ludmilla

DENNIS DJ convida Tília

Joelma convida Dona Onete

Gaby Amarantos

Zaynara

Jota.pê convida João Gomes

São Paulo Square:

Jacob Collier

João Bosco Quarteto

São Paulo Square Big Band com Amanda Maria

Palco Quebrada:

Belo

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Factory:

Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

Rachel Reis

Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

Felipe Cordeiro

The Tower Experience:

DJ Anna

Quais são as novidades para 2025?