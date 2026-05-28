Esporte

Quem será o rival do Vitória nas oitavas da Copa do Brasil 2026

Confronto foi definido em sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 11h05.

O Vitória enfrentará o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil 2026. O confronto foi definido em sorteio realizado na terça-feira, 26, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O time do Paraná fará o jogo de ida em casa, enquanto a partida de volta será disputada na Bahia.

Diferentemente de fases anteriores, o sorteio reuniu os 16 classificados em um único pote, sem divisão por grupos ou restrições de cruzamentos.

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As partidas de ida estão previstas para os dias 1º e 2 de agosto, enquanto os duelos de volta acontecem em 5 e 6 de agosto. O chaveamento completo até a final, porém, ainda não foi definido e será conhecido apenas no sorteio das quartas de final.

Confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

  • Vasco x Fluminense
  • Internacional x Corinthians
  • Mirassol x Grêmio
  • Athletico-PR x Vitória
  • Atlético-MG x Juventude
  • Santos x Remo
  • Chapecoense x Cruzeiro
  • Palmeiras x Fortaleza

* Os clubes à esquerda fazem o jogo de ida em casa

Datas das oitavas de final

Jogos de ida: 1º e 2 de agosto de 2026
Jogos de volta: 5 e 6 de agosto de 2026

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