Como filtrar uma planilha do Google sem mudar a visualização dos colegas?

Google Planilhas: visualização com filtro altera só a tela de quem aplica o recorte
Colaboradora
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17h01.
O filtro comum do Google Planilhas aparece para todas as pessoas com acesso ao arquivo. Para filtrar sem mexer na tela dos colegas, o caminho é Dados > Criar visualização com filtro. O recorte pode ser salvo com nome e enviado por link. Quem tem só permissão de leitura consegue criar uma visualização temporária, que não fica salva.
No Google Planilhas, o filtro comum vale para o arquivo inteiro. Segundo a central de ajuda do Google, qualquer pessoa com acesso à planilha passa a ver o filtro aplicado, e quem tem permissão de edição pode alterá-lo. Em uma base usada por várias pessoas, um recorte feito por um colaborador muda a tela de todos os outros.
Para filtrar uma planilha do Google sem mudar a visualização dos colegas, o recurso indicado é a visualização com filtro (filter view, em inglês). Ela vale só para quem a aplica e pode ser salva com nome e enviada por link.
Os dois recursos escondem linhas e ordenam dados com os mesmos critérios: por valor, por condição, por cor ou por fórmula personalizada. A diferença está em quem enxerga o resultado.
O passo a passo abaixo segue o tutorial do Google para a versão no computador:
As mudanças feitas dentro da visualização ficam gravadas sem novo clique, desde que o usuário tenha permissão de edição no arquivo.
Para guardar o recorte com um nome:
Para reabrir, acesse Dados > Mudar visualização e escolha o nome na lista. Para voltar à planilha completa, clique em Fechar, no canto superior direito da barra.
O nome pode ser trocado depois: abra a visualização e clique no nome exibido no canto superior esquerdo, ao lado do campo "Nome". As opções de duplicar e excluir ficam no menu Opções, no canto superior direito.
Cada visualização salva tem um endereço próprio. Para enviar o recorte a um colega:
Quem abre o link cai direto no recorte filtrado, desde que já tenha acesso à planilha. O link não muda as permissões do arquivo: se o destinatário não estiver entre as pessoas autorizadas, precisará pedir acesso ao dono.
Antes de adotar o recurso em uma planilha de equipe, um teste com duas contas mostra a diferença entre os dois tipos de filtro:
A visualização esconde linhas na tela, mas não restringe o acesso aos dados. Qualquer pessoa com acesso ao arquivo pode fechar o recorte e ver a base inteira. Para limitar o que cada colaborador enxerga, o caminho é ajustar o compartilhamento no Google Drive ou separar as informações em arquivos diferentes.
O Google descreve outras limitações do recurso:
Sim. O Google Planilhas cria uma visualização temporária, visível só para quem a aplicou. Ela não fica salva e não pode ser reaberta depois.
Não. Ela altera apenas a tela de quem a usa. O controle sobre quem vê o conteúdo depende das permissões de compartilhamento do arquivo.
Segundo o Google, células mescladas, linhas ou colunas ocultas e regras de formatação condicional ou de validação de dados podem bloquear o recurso. Outra saída é criar uma cópia da planilha e testar o filtro nela.
Sim. A mesma planilha aceita várias visualizações salvas, cada uma com nome próprio, mas só uma fica ativa por vez.
Abra a visualização, clique em Opções, no canto superior direito, e escolha Excluir visualização.
O tutorial principal do Google descreve a versão para computador. Os apps para Android e iPhone têm páginas de ajuda próprias, com menus diferentes.