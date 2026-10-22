Morre Tom Skerritt, ator de 'Top Gun' e 'Alien', aos 93 anos

O ator Tom Skerritt, conhecido pelos papéis em Top Gun e Alien, morreu nesta quarta-feira, 21, aos 93 anos. Segundo a ABC7, que citou um comunicado da família, a morte ocorreu por causas naturais.

Com uma trajetória que atravessou seis décadas, dos anos 1960 aos anos 2020, Skerritt trabalhou no cinema e na televisão, em produções de comédia, drama, terror e ficção científica.

A projeção veio em 1970, com M*A*S*H, de Robert Altman. Na comédia ambientada durante a Guerra da Coreia, o ator interpretou Duke Forrest, cirurgião do Exército dos Estados Unidos que atendia soldados feridos. Donald Sutherland, Elliott Gould e Sally Kellerman também integravam o elenco.

De Alien a Top Gun

Em 1979, Skerritt assumiu o papel de Dallas, capitão da nave de Alien, dirigido por Ridley Scott. A trama acompanha uma tripulação ameaçada por uma criatura extraterrestre após um encontro no espaço.

O ator participou da sequência em que o alienígena emerge do corpo do personagem de John Hurt. O filme, que também reuniu Sigourney Weaver e Ian Holm, recebeu duas indicações ao Oscar.

Sete anos depois, Tony Scott, irmão de Ridley, escalou Skerritt para interpretar o instrutor de aviação naval Viper Metcalf em Top Gun. Lançado em 1986, o longa teve Tom Cruise como protagonista.

A filmografia do ator também inclui The Turning Point, de 1977, dirigido por Herbert Ross, no qual viveu o marido da personagem de Shirley MacLaine. Em Flores de Aço, de 1989, interpretou Drum Eatenton, marido de M’Lynn, papel de Sally Field.

Em 1992, trabalhou com Brad Pitt em A River Runs Through It, sob a direção de Robert Redford. Os dois já haviam dividido o elenco de War Hunt, filme que marcou a estreia de Skerritt no cinema, em 1962.

Outros títulos de sua carreira foram Harold and Maude (1971), Ice Castles (1978), The Dead Zone (1983), Poltergeist III (1988), Contact (1997), Tears of the Sun (2003) e Ted (2012).

Carreira na televisão e vida pessoal

Na televisão, Skerritt protagonizou a série Picket Fences, exibida pela CBS entre 1992 e 1996. Seu personagem, o xerife de uma cidade do Wisconsin, rendeu ao ator o Emmy de melhor ator em série dramática em 1993.

Nascido em Detroit em 25 de agosto de 1933, Skerritt serviu na Força Aérea dos Estados Unidos antes de ingressar na atuação. Foi casado três vezes e teve cinco filhos.