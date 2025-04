'The Last of Us': como Joel morre no segundo jogo?

A segunda temporada de "The Last of Us" chegou ao streaming da Max no último domingo, 13 de abril. E as expectativas dos fãs — em especial as de quem jogou os videogames nos quais a série foi baseada — anda alta para saber como a adaptação da HBO vai retratar a morte de um dos personagens mais queridos da saga: Joel (Pedro Pascal).

Não é novidade para ninguém que Joel morre no segundo jogo de "The Last of Us", e isso acontece logo nos primeiros minutos da história. Na série, por outro lado, fica a dúvida se os criadores Craig Mazin e Neil Druckman não só farão o momento fiel à obra original, como também quando ela será revelada ao público.

O episódio deste domingo, 20, é um dos que gerou mais burburinhos entre os fãs. Se seguir como no segundo jogo, o capítulo deve criar a primeira interação entre Abby (Kaitlyn Denver), Joel e Tommy (Gabriel Luna), que é a derradeira para o fim do personagem na história.

Como Joel morre no segundo jogo de 'The Last of Us'?

No segundo jogo há um salto temporal de cinco anos. O público conhece Abby, personagem em luto que busca vingança contra Joel, que matou o pai dela — o médico-cirurgião que faria o procedimento de retirada de parte do cérebro de Ellie (Bella Ramsay) para a criação de uma cura contra a infecção por fungos — no final do primeiro jogo. Como Abby não presenciou o momento da morte, tudo o que sobre Joel é o nome dele, que é um homem forte, com cerca de 50 anos e uma cicatriz na testa.

Ela passa cinco anos em busca de Joel até finalmente encontrar a cidade de Jackson. Pouco antes de chegar lá, o grupo que a acompanha é seguido por infectados e Joel e Tommy — responsáveis pela patrulha naquele dia — salvam ela e os companheiros. Quando estão em segurança em uma loja de artigos esportivos abandonada, Tommy sem querer revela o nome de Joel. E aí, tudo começa a dar errado.

Abby dá um tiro na perna de Joel e seus companheiros nocauteiam Tommy até que ele ficasse inconsciente. Ela então pede para que seja feito um torniquete na ferida de Joel para poder torturá-lo com um taco de golfe por mais tempo, com vários golpes na barriga e rosto.

Dentro da cidade, Ellie se preocupa com a demora dos dois no retorno da patrulha e sai para procurá-los. Ela encontra a cena de tortura, mas é contida pelos comparsas de Abby que a imobilizam no chão, ao lado de Joel. Ellie grita e implora para que os torturadores soltem ele e, com medo de que fossem encontrados pelos outros patrulheiros da cidade, um deles sugere que Abby "termine" o serviço.

Ela então atinge Joel na cabeça com um golpe mortal e ele morre. Ellie grita em pânico e um outro comparsa a nocauteia, deixando-a inconsciente.

Abby morre em 'The Last of Us'?

O evento traumático faz com que Ellie abandone a cidade de Jackson e saia em busca de Abby em uma jornada sanguinária por vingança. Ao final do jogo, ela até a encontra, mas nos minutos finais poupa sua vida. A jornada vingativa a transforma e ela perde a companhia de Dina (Isabela Merced) e do bebê que as duas cuidavam juntas.

Os minutos finais do jogo mostram Ellie retornando à casa onde vivia com Dina, que está totalmente vazia e abandonada. Ela encontra o violão que Joel havia dado a ela de presente, mas não consegue tocá-lo porque perdeu dois dedos da mão esquerda em sua busca por vingança. Ela termina o jogo completamente sozinha e vai embora da casa. O jogador não sabe o que acontecerá com ela depois disso.

'The Last of Us': veja as datas de cada episódio da 2ª temporada

13/4: episódio 1

20/4: episódio 2

27/8: episódio 3

04/5: episódio 4

11/5: episódio 5

18/5: episódio 6

25/5: episódio 7

Como assistir todos os episódios de ' The Last of Us'?

A Max contém todos os episódios da primeira temporada de "The Last of Us" disponíveis em seu catálogo.