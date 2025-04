HBO renova 'The Last of Us' para terceira temporada antes mesmo da estreia da segunda

O primeiro episódio da segunda temporada de "The Last of Us" nem chegou a Max e a HBO já renovou a série para um terceiro ano. A próxima parte de sete episódios estreia no domingo, 13 de abril, às 22h (horário de Brasília) no streaming e na TV por assinatura.

“Encaramos a segunda temporada com o objetivo de criar algo do qual pudéssemos nos orgulhar. O resultado superou até mesmo nossas metas mais ambiciosas, graças à nossa contínua parceria com a HBO e ao trabalho impecável do nosso elenco e equipe inigualáveis. Estamos ansiosos para continuar a história na terceira temporada”, comentou Craig Mazin, criador, produtor executivo, roteirista e diretor da série.

Em entrevistas anteriores, Mazin e Neil Druckmann, também diretor e criador da série, já haviam anunciado que o segundo jogo no qual a série é inspirado renderiam mais de uma temporada. Para o segundo ano, cinco anos se passaram dos eventos da primeira temporada e o passado de Joel e Ellie os alcança, levando-os a um novo conflito.

Pedro Pascal está de volta como Joel, assim como Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy e Rutina Wesley como Maria. A série reúne ainda novos nomes como Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen e Danny Ramirez como Manny. Catherine O'Hara também terá uma participação como convidada.

Que horas começam os episódios de 'The Last of Us'?

Os episódios da segunda temporada de "The Last of Us" serão lançados semanalmente aos domingos, às 22h.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Last of Us'

Quando estreia a 2ª temporada de 'The Last of Us'?

Como assistir todos os episódios de ' The Last of Us'?

A Max contém todos os episódios da primeira temporada de "The Last of Us" disponíveis em seu catálogo.