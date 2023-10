The Killers anuncia show solo em SP; veja data, ingressos e como comprar

Meses após anunciar sua presença no Primavera Sound de 2023, a banda The Killers divulgou, nesta terça-feira, 31, que fará um show solo em São Paulo, alguns dias antes do festival. O grupo, liderado por Brandon Flowers, apresentará no Tókio Marine Hall.

Os ingressos para o show começam a ser vendidos hoje mesmo, no site da Tickets for Fun. O valor varia do posicionamento do local, entre R$ 780 e R$ 900.

Quando será o show solo do The Killers em SP?

A apresentação do The Killers será no dia 30 de novembro, no Tókio Marine Hall. No dia 3 de dezembro, a banda se apresenta no Primavera Sound, no Autódromo de Interlagos.

Qual o valor dos ingressos do The Killers em SP?

A Tickets for Fun comercializou cinco modalidades de ingressos.

Pista em pé: R$ 984 (inteira) | R$ 492 (meia)

R$ 984 (inteira) | R$ 492 (meia) Frisa em pé - lado esquerdo: R$ 936 (inteira) | R$ 468 (meia)

R$ 936 (inteira) | R$ 468 (meia) Frisa em pé - lado direito: R$ 936 (inteira) | R$ 468 (meia)

R$ 936 (inteira) | R$ 468 (meia) Camarote em pé: R$ 1.080 (inteira) | R$ 540 (meia)

Onde será o show solo do The Killers em SP?

A apresentação do The Killers será no dia 30 de novembro, no Tókio Marine Hall, na Rua Bragança Paulista, 1281, Vila Cruzeiro.

Quantas pessoas cabem no Tókio Marine Hall?

O Tókio Marine Hall comporta até 4 mil pessoas.