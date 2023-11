Quando estreia o filme da Taylor Swift no Brasil? Veja datas e como comprar ingressos

Depois do sucesso nos Estados Unidos, o filme da turnê "The Eras Tour", de Taylor Swift, finalmente está chegando ao Brasil. O longa-metragem, que mostra os shows da cantora com detalhes, será exibido na maior parte dos cinemas brasileiros a partir do dia 3 de novembro.

Essa é uma segunda oportunidade, segundo a própria Taylor, para que os fãs consigam assistir à turnê. No Brasil, os ingressos para as cinco apresentações da cantora esgotaram em menos de 2 horas após abertura das vendas. Ela se apresenta em São Paulo e no Rio de Janeiro nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro deste ano.

Veja abaixo tudo o que já sabemos sobre a estreia do filme da Taylor Swift no Brasil:

Como assistir ao filme da Taylor Swift no cinema?

A partir desta sexta-feira, 3 de novembro, "The Eras Tour" estará em cartaz na maior parte dos cinemas brasileiros, incluindo Cinemark, UCI, Cinépolis e Kinoplex. A pré-venda dos ingressos já está disponível nos sites das respectivas redes. O longa tem 2h45min de duração.

As imagens foram gravadas durante a turnê de Taylor nos Estados Unidos, que iniciou em 17 de março e terminou em 9 de agosto. O "The Eras" conta com mais de 3 horas de duração e é considerado o mais longo da carreira da cantora, com 44 músicas ao todo. Há 13 trocas de roupas — seguindo a obsessão da cantora com o número —, com figurinos assinados por Versace, Roberto Cavalli, Etro, Jessica Jones, Alberta Ferretti e Nicole+Felicia.

O espetáculo consiste em dez atos, cada feito com uma paleta de cores específica, que remete à estética das capas dos álbuns lançados. A apresentação traz sucessos como Blank Space, Cruel Summer, Love Story, Shake It Off e Anti-Hero.

Onde comprar a pré-estréia do filme 'The Eras Tour' da Taylor Swift?

As principais redes de cinema do Brasil já liberaram a pré-venda para a pré-estreia do "The Eras Tour — O Filme" no Brasil. Cinemark, UCI, Cinépolis e Kinoplex já liberaram o link em seus sites oficiais.

O Cinemark e a Kinoplex também oferecerão combos exclusivos para o filme, que incluem um balde de pipoca e copo com o poster da turnê.

Repercussão nos Estados Unidos

Nos EUA, o filme está em cartaz desde o dia 13 de outubro, e arrastou uma multidão de fãs aos cinemas americanos. Cenas dos "Swifters" dançando e cantando nas salas, trocando pulseiras e gravando a reação dos colegas repercutiram nas redes sociais. Veja os vídeos: