The Game Awards 2025 anuncia indicados; veja lista e como votar

O The Game Awards divulgou nesta segunda-feira os jogos indicados para a edição de 2025. A lista foi anunciada durante transmissão ao vivo conduzida por Geoff Keighley, tradicional apresentador do evento.

A premiação reúne votos de um júri internacional especializado e da audiência, que participa por meio do site oficial da TGA.

Jogos, categorias e critérios de elegibilidade

São elegíveis títulos lançados entre novembro de 2024 e novembro de 2025. A premiação também aceita remakes, remasters, expansões e jogos em acesso antecipado, inclusive para a categoria de Jogo do Ano (GOTY).

Entre os destaques, Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: On The Beach e Hades II aparecem em múltiplas categorias. A lista de indicados nas categorias principais inclui:

Jogo do Ano (GOTY)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

O júri especializado inclui veículos internacionais e nacionais, entre eles o time editorial do Voxel nas categorias principais e na avaliação de Inovação em Acessibilidade.

Principais indicados ao The Game Awards 2025

Melhor Jogo do Ano (GOTY)

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Melhor Direção de Jogo

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Split Fiction

Melhor Narrativa

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Kingdom Come: Deliverance II

Silent Hill f

Melhor Direção de Arte

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yōtei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Melhor Trilha Sonora e Música

Christopher Larkin (Hollow Knight: Silksong)

Darren Korb (Hades II)

Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33)

Toma Otowa (Ghost of Yōtei)

Woodkid e Ludvig Forssell (Death Stranding 2)

Como votar no The Game Awards 2025 e onde assistir?

O público pode votar diretamente no site oficial do TGA. Basta acessar a plataforma, escolher as categorias e registrar os votos.

Assim como nas edições anteriores, haverá também uma categoria 100% decidida pelos jogadores, a “Escolha do Público”, que será aberta posteriormente.

O The Game Awards 2025 acontece no dia 11 de dezembro, em Los Angeles, com transmissão ao vivo no canal oficial do TGA no YouTube. O Prime Video também exibirá o evento.

Além da entrega dos prêmios, a cerimônia incluirá performances musicais, anúncios de novos jogos e trailers inéditos de lançamentos previstos para os próximos anos.