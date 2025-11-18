The Game Awards 2025 anuncia indicados; veja lista e como votar

The game awards: The premiação confirma indicados e detalhes do evento
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 01h33.
O The Game Awards divulgou nesta segunda-feira os jogos indicados para a edição de 2025. A lista foi anunciada durante transmissão ao vivo conduzida por Geoff Keighley, tradicional apresentador do evento.
A premiação reúne votos de um júri internacional especializado e da audiência, que participa por meio do site oficial da TGA.
São elegíveis títulos lançados entre novembro de 2024 e novembro de 2025. A premiação também aceita remakes, remasters, expansões e jogos em acesso antecipado, inclusive para a categoria de Jogo do Ano (GOTY).
Entre os destaques, Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: On The Beach e Hades II aparecem em múltiplas categorias. A lista de indicados nas categorias principais inclui:
Jogo do Ano (GOTY)
O júri especializado inclui veículos internacionais e nacionais, entre eles o time editorial do Voxel nas categorias principais e na avaliação de Inovação em Acessibilidade.
Melhor Jogo do Ano (GOTY)
Melhor Direção de Jogo
Melhor Narrativa
Melhor Direção de Arte
Melhor Trilha Sonora e Música
O público pode votar diretamente no site oficial do TGA. Basta acessar a plataforma, escolher as categorias e registrar os votos.
Assim como nas edições anteriores, haverá também uma categoria 100% decidida pelos jogadores, a “Escolha do Público”, que será aberta posteriormente.
O The Game Awards 2025 acontece no dia 11 de dezembro, em Los Angeles, com transmissão ao vivo no canal oficial do TGA no YouTube. O Prime Video também exibirá o evento.
Além da entrega dos prêmios, a cerimônia incluirá performances musicais, anúncios de novos jogos e trailers inéditos de lançamentos previstos para os próximos anos.