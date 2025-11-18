Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

The Game Awards 2025 anuncia indicados; veja lista e como votar

Premiação marcada para 11 de dezembro contará com orquestra, trailers inéditos e participação do público em categoria exclusiva

The game awards: The premiação confirma indicados e detalhes do evento

The game awards: The premiação confirma indicados e detalhes do evento

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 01h33.

O The Game Awards divulgou nesta segunda-feira os jogos indicados para a edição de 2025. A lista foi anunciada durante transmissão ao vivo conduzida por Geoff Keighley, tradicional apresentador do evento.

A premiação reúne votos de um júri internacional especializado e da audiência, que participa por meio do site oficial da TGA.

Jogos, categorias e critérios de elegibilidade

São elegíveis títulos lançados entre novembro de 2024 e novembro de 2025. A premiação também aceita remakes, remasters, expansões e jogos em acesso antecipado, inclusive para a categoria de Jogo do Ano (GOTY).

Entre os destaques, Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong, Death Stranding 2: On The Beach e Hades II aparecem em múltiplas categorias. A lista de indicados nas categorias principais inclui:

Jogo do Ano (GOTY)

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

O júri especializado inclui veículos internacionais e nacionais, entre eles o time editorial do Voxel nas categorias principais e na avaliação de Inovação em Acessibilidade.

Principais indicados ao The Game Awards 2025

Melhor Jogo do Ano (GOTY)

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Donkey Kong Bananza
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong
  • Kingdom Come: Deliverance II

Melhor Direção de Jogo

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Split Fiction

Melhor Narrativa

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Kingdom Come: Deliverance II
  • Silent Hill f

Melhor Direção de Arte

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Death Stranding 2: On The Beach
  • Ghost of Yōtei
  • Hades II
  • Hollow Knight: Silksong

Melhor Trilha Sonora e Música

  • Christopher Larkin (Hollow Knight: Silksong)
  • Darren Korb (Hades II)
  • Lorien Testard (Clair Obscur: Expedition 33)
  • Toma Otowa (Ghost of Yōtei)
  • Woodkid e Ludvig Forssell (Death Stranding 2)

Como votar no The Game Awards 2025 e onde assistir?

O público pode votar diretamente no site oficial do TGA. Basta acessar a plataforma, escolher as categorias e registrar os votos.

Assim como nas edições anteriores, haverá também uma categoria 100% decidida pelos jogadores, a “Escolha do Público”, que será aberta posteriormente.

O The Game Awards 2025 acontece no dia 11 de dezembro, em Los Angeles, com transmissão ao vivo no canal oficial do TGA no YouTube. O Prime Video também exibirá o evento.

Além da entrega dos prêmios, a cerimônia incluirá performances musicais, anúncios de novos jogos e trailers inéditos de lançamentos previstos para os próximos anos.

Acompanhe tudo sobre:JogosEventosGames

Mais de Pop

Moana: Disney divulga primeiro trailer do live-action

Live-action de Street Fighter conclui gravações e confirma data de estreia

Ângela Diniz: como o caso criminal mudou o direito brasileiro

Disney+ vai permitir criação de conteúdo por inteligência artificial

Mais na Exame

Esporte

Os três hábitos que mantêm Djokovic na elite do tênis aos 38 anos

Pop

Moana: Disney divulga primeiro trailer do live-action

Mundo

'Faremos o que for preciso', diz Trump ao apoiar medidas contra cartéis no México e na Colômbia

Economia

INSS cria norma para devolução dos descontos indevidos para herdeiros