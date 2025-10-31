Tecnologia

Novo botão de 'Curtir' do YouTube ganha animações temáticas

Recurso faz parte de atualização da interface e está disponível em conteúdos de diversos gêneros, como esportes, animais de estimação e viagens

Ainda não há previsão de quando as animações estarão disponíveis para todos os vídeos ou usuários (CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 06h40.

O YouTube começou a liberar um novo recurso que transforma o botão de “Curtir” em uma pequena animação temática quando o usuário interage com vídeos selecionados. A novidade foi anunciada na última quarta-feira, 28, e faz parte de um pacote de atualizações visuais para tornar a navegação na plataforma mais intuitiva e interativa.

De acordo com a empresa, existem atualmente 20 tipos de animações, cada uma criada para se adequar ao gênero do vídeo em exibição. O recurso busca personalizar a experiência de engajamento dos usuários, adicionando um elemento visual às interações.

Variação conforme o conteúdo

As animações aparecem logo após o clique no botão “Curtir” e mudam de acordo com o tema do vídeo. Em conteúdos sobre automobilismo, por exemplo, o botão se transforma em um pneu girando e soltando fumaça. Já em vídeos educativos, o ícone assume a forma de uma lâmpada acesa, simbolizando uma ideia.

Segundo registros compartilhados pelo criador de conteúdo Andreas Storm na plataforma X (antigo Twitter), há versões específicas também para vídeos de animais de estimação, esportes e viagens. No entanto, ainda não há animações dedicadas a vídeos de bebês ou conteúdos infantis, segundo o portal Android Authority, que testou o novo recurso.

Ainda não há previsão de quando as animações estarão disponíveis para todos os vídeos ou usuários. Segundo o YouTube, a implementação ocorrerá de forma gradual.

