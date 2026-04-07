'The Boys': como deve ser a última temporada da série?

7 de abril de 2026 às 07:14
A última temporada de The Boys caminha para um desfecho com mortes e rupturas. Jack Quaid, o Hughie, afirmou que o final não seguirá padrões de histórias de super-heróis.
Ele disse que não haverá final feliz e que personagens importantes morrem. Segundo o ator, os acontecimentos são extremos e totalmente fora do comum.
A temporada estreia em 8 de abril com dois episódios. O último capítulo será exibido em 20 de maio.
Quaid destacou que o encerramento mantém o tom caótico da série. As gravações foram intensas por marcar o fim de um projeto de anos.
No enredo, Capitão Pátria assume o controle enquanto o mundo entra em crise. Billy Bruto retorna com um vírus capaz de eliminar os Supers, mudando tudo.