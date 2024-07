'The Bear': onde assistir a 3ª temporada da série online? Veja data e horário

Sim, chefs! Fenômeno da FX e uma das séries mais premiadas do último ano, "The Bear" (O Urso) retorna ao streaming em 2024 para o lançamento de sua terceira temporada. Depois de adiamentos e mudanças de datas, os novos episódios estreiam no Brasil já na próxima quarta-feira, 17.

"The Bear" ganhou, desde sua primeira temporada, atenção especial da crítica especializada. Nos primeiros episódios (2022), a série foi vencedora da maior parte dos prêmios da categoria, sendo as estatuetas voltadas para montagem e atuação — Jeremy Allen White e Ayo Edebiri — as principais.

A série relata a história de um jovem chef de cozinha, Carmy (Jeremy Allen White), que depois de ser demitido do melhor restaurante de Nova York, fica responsável por administrar o empreendimento do irmão, em Chicago, que morreu há poucos meses. Com uma loja de sanduíches afundada em dívidas e uma equipe sem muita preparação, ele reforma o restaurante para transformá-lo no "O Urso", um sonho compartilhado com uma família caótica.

Onde assistir à 3ª temporada de The Bear online?

A terceira temporada estreia no Brasil no dia 17 de julho, diretamente na plataforma de streaming do Disney +. Nos Estados Unidos, a série teve estreia antecipada no dia 27 de junho.

Quem está no elenco de 'The Bear'?

Compõem o elenco da série Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, entre outros.