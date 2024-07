Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e minisséries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Sunny, sobre Suzie uma norte-americana morando em Quioto, no Japão, cuja vida muda radicalmente quando seu marido e filho desaparecem em um misterioso acidente de avião.

Sunny (Apple TV+)

A série traz Rashida Jones como Suzie, uma norte-americana morando em Quioto, no Japão, cuja vida muda radicalmente quando seu marido e filho desaparecem em um misterioso acidente de avião. Como “prêmio de consolação”, ela ganha Sunny, um robô doméstico de nova geração, fabricado pela companhia de eletrônicos de seu marido. Apesar de Suzie afastar as tentativas de Sunny de preencher os espaços vazios em sua vida, aos poucos sua amizade vai aumentando e, juntas, elas descobrem verdades perigosas sobre o que realmente aconteceu com a família de Suzie, e entram em um submundo que ela jamais imaginou que existisse.

Desaparecidos na Noite (Netflix)

A psiquiatra Elena se muda dos Estados Unidos para a Itália por amor a Pietro, um homem com um passado tumultuado. Os dois se casam, têm dois filhos e sonham em transformar uma casa de fazenda em um hotel. Mas as coisas não dão certo e eles acabam se separando.

As crianças, que estavam com Pietro na fazenda, simplesmente desaparecem durante a noite. Depois de procurar em toda parte, ele se desespera e avisa Elena, mesmo em meio a uma batalha judicial pela guarda dos filhos. Furiosa, Elena ataca e culpa o ex-marido pelo que aconteceu. Até que eles recebem uma ligação, avisando que as crianças foram sequestradas e pedindo um resgate de 150 mil euros em dinheiro dentro de 36 horas. Para Elena, a situação é muito clara: os sequestradores são os agiotas a quem Pietro pediu um empréstimo para tentar reformar a fazenda. São pessoas perigosas, capazes de qualquer coisa. Pietro e Elena precisam fazer o que eles pedem.

Sem escolha, Pietro pede ajuda a Nicola, um antigo amigo do mundo do crime, que oferece um trato: em troca do dinheiro, ele quer que Pietro parta na mesma noite para uma ilha entre a Itália e a Grécia, a três horas de distância, receba drogas de seus “parceiros comerciais” e traga de volta. Ele sempre precisa de barcos "limpos" para os negócios, e Pietro é a pessoa ideal. Pietro concorda, embarca nessa aventura perigosa em alto-mar e sai vivo por um milagre. Mas, ao voltar a Bari, ele encontra uma situação totalmente diferente de quando saiu algumas horas antes. Nada mais parece real e todos têm comportamentos absurdos, principalmente Elena. Pietro acha que está ficando louco. O que está acontecendo? Ele não tem tempo para pensar. O tempo está acabando, e esse mistério bizarro precisa ser resolvido o mais rápido possível.

Uma Nova Mulher (Netflix)

Ada, Sevgi e Leyla moravam juntas na época da faculdade, e a amizade delas só ficou mais intensa ao longo dos anos. Quando Sevgi recebe o diagnóstico de câncer, elas se tornam inseparáveis. Juntas, as três decidem ir a Ayvalık em busca de um homem chamado Zaman, que conduz sessões de constelação familiar. Mas o que elas ainda não sabem é que essa viagem vai mudar suas vidas para sempre.

A Primeira Profecia (Disney+)

Neste prelúdio de terror psicológico dos clássicos filmes de A Profecia, uma jovem americana é enviada a Roma para começar uma vida a serviço da igreja. Logo, ela se depara com uma escuridão que a faz questionar sua fé e que revela uma terrível conspiração para provocar o nascimento da encarnação do mal.

Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk (Disney+)

"Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk" é baseado no livro da aclamada autora Rebecca Godfrey sobre a história real de Reena Virk (Vritika Gupta), uma garota de catorze anos que foi encontrar os amigos em uma festa e nunca mais voltou para casa. Através dos olhos de Godfrey (Riley Keough) e de uma policial local (Lily Gladstone), a série mostra a realidade velada das jovens acusadas pelo assassinato, revelando verdades surpreendentes sobre o improvável assassino.