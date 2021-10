"That '70s Show": série de comédia terá spin-off produzido pela Netflix

A icônica série de comédia That '70s Show terá um spin-off produzido pela Netflix. Apelidada de That '90s Show, a trama vai girar em torno de Leia Forman, filha de Eric e Donna, durante sua viagem a Wisconsin para passar o verão com seus avós.

Tanto Kurtwood Smith (Red) quanto Debra Jo Rupp (Kitty) vão repetir seus papéis na série. Os dois também atuam como produtores executivos do programa de dez episódios. Os criadores do programa original, Bonnie Turner e Terry Turner, também estão a bordo da nova produção.

O programa foi ao ar originalmente de 1998 a 2006 e retratava uma época de mais de 20 anos antes, de 1976-1979 — já se passaram 23 anos desde que o show estreou.

That '70s Show teve 200 episódios e deu início à carreira de vários jovens atores, incluindo Mila Kunis, Wilmer Valderrama e Ashton Kutcher. Uma curiosidade: That '90s Show não será a primeira tentativa de um spinoff da série. Mark Brazill, cocriador da série original, tentou recriar o programa com o That '80s Show em 2002. A série estrelada por Glenn Howerton bombou e terminou depois de apenas 13 episódios.

A nova produção apresenta uma continuação da história da Família Forman, e deixa a porta aberta para o retorno de Eric, Dona, Lisa Robin Kelly como Laurie Forman, e outros da formação original. Uma fonte próxima à nova série disse ao TheWrap que eles estão “esperançosos” de que isso aconteça.

Porém, uma coisa é certa: a não volta de Danny Masterson, que interpretou Steven Hyde na série original, ao programa. Em maio, Masterson foi julgado por três acusações de estupro. Ele se declarou inocente, mas ainda pode pegar até 45 anos de prisão.

