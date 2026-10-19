Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Ted Lasso' vai ter uma 5ª temporada? Veja o que diz Jason Sudeikis

Criador da série fala sobre possibilidade de 5ª temporada de 'Ted Lasso' após fim do quarto ano da produção da Apple TV

Ted Lasso: produção lançou a quarta temporada em 2026 (Divulgação)

Ted Lasso: produção lançou a quarta temporada em 2026 (Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12h20.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSéries
Saiba mais

Jason Sudeikis afirmou que gostaria de continuar a história de "Ted Lasso" em uma quinta temporada, mas disse que ainda não há definição sobre o futuro da série.

O quarto ano chegou ao fim em 7 de outubro, após uma estreia recorde. Nos dias 4 e 5 de agosto, a nova temporada acumulou 296,6 milhões de minutos assistidos nos Estados Unidos, segundo dados da Nielsen, tornando-se o maior lançamento da história da Apple TV até então.

Em entrevista ao podcast "Talk Easy with Sam Fragoso", o ator e criador da série explicou que as conversas sobre novos episódios ainda não começaram.

“Sim, eu gostaria”, respondeu Sudeikis ao ser questionado sobre a possibilidade de produzir uma quinta e uma sexta temporadas. Ele ressaltou, porém, que não estava sendo evasivo ao falar sobre o assunto e que a equipe ainda não iniciou uma sala de roteiristas para desenvolver novos episódios.

Na mesma entrevista, Sudeikis falou sobre a importância da série em sua vida pessoal. Ao ser questionado sobre o que "Ted Lasso" o ajudou a superar, respondeu que o trabalho o afastou de pensamentos de autolesão. Segundo ele, a experiência de se dedicar à série o ajudou a lidar com sentimentos que não vivenciava desde a adolescência.

Como termina a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

O trecho abaixo contém spoilers da 4ª temporada de 'Ted Lasso'

O episódio final da quarta temporada, intitulado "Being Alive", foi lançado em 7 de outubro e encerrou mais um ciclo da comédia dramática esportiva da Apple TV.

Na nova fase, Ted retorna a Londres, desta vez para comandar o Lady Greyhounds, time feminino recém-criado ligado ao AFC Richmond. O treinador também leva o filho adolescente, Henry, para morar com ele durante o período.

Ao longo da temporada, Ted ajuda a estruturar a equipe feminina ao lado da auxiliar Alice Chilton, enquanto outros personagens enfrentam decisões importantes na vida pessoal e profissional.

No desfecho, Ted pede para deixar o cargo de treinador principal e assumir a função de auxiliar técnico. A mudança abre espaço para que Alice seja promovida ao comando do Lady Greyhounds, uma decisão que conclui a trajetória de desenvolvimento da personagem ao longo da temporada.

A relação entre Roy Kent e Keeley Jones também ganha novos rumos. Depois de retomarem o relacionamento, os dois descobrem que terão um filho. Roy recebe uma proposta para assumir o comando do Chelsea e decide aceitar o desafio.

Rebecca Welton consegue manter o controle do AFC Richmond após uma disputa societária. A participação decisiva de Mae Green, dona do pub Crown & Anchor, garante à empresária a maioria das ações do clube após a morte de Mae. Rebecca também decide dar um novo passo no relacionamento com Matthijs e o pede em casamento.

O que esperar de uma possível 5ª temporada?

Embora a Apple ainda não tenha confirmado uma quinta temporada, o final da quarta deixa caminhos abertos para a continuidade da história.

Entre as possibilidades estão acompanhar Alice no novo cargo de treinadora principal, a adaptação de Roy ao Chelsea e à paternidade, além dos próximos passos de Rebecca após o pedido de casamento.

O futuro de Ted também permanece em aberto, especialmente após a decisão de deixar o comando do time feminino. Uma eventual continuação poderia explorar sua nova função no clube e a relação com Henry.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol femininoSéries

Mais de Pop

'A Fazenda 18': veja quem perdeu a Prova de Fogo e foi para a Baia

VSFS: entenda o que é o Fantasy Bra usado por Kylie Jenner no desfile

'A Fazenda 18': quem venceu a Prova de Fogo ontem e qual é o poder?

De Gigi Hadid a Kylie Jenner, veja os destaques do Victoria's Secret Fashion Show

Mais na Exame

Future of Money

França avança com imposto sobre stablecoins e avalia propostas sobre autocustódia

Mercados

‘Black Monday’: 39 anos de um dos dias mais caóticos do mercado financeiro global

ExameLab

Placa de vídeo, RAM e SSD mais caros: entenda o impacto da IA nos preços do Brasil

Brasil

TSE abre investigação a Flávio, Nikolas e Marçal sobre 'uso indevido dos meios de comunicação'