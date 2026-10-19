'Ted Lasso' vai ter uma 5ª temporada? Veja o que diz Jason Sudeikis

Jason Sudeikis afirmou que gostaria de continuar a história de "Ted Lasso" em uma quinta temporada, mas disse que ainda não há definição sobre o futuro da série.

O quarto ano chegou ao fim em 7 de outubro, após uma estreia recorde. Nos dias 4 e 5 de agosto, a nova temporada acumulou 296,6 milhões de minutos assistidos nos Estados Unidos, segundo dados da Nielsen, tornando-se o maior lançamento da história da Apple TV até então.

Em entrevista ao podcast "Talk Easy with Sam Fragoso", o ator e criador da série explicou que as conversas sobre novos episódios ainda não começaram.

“Sim, eu gostaria”, respondeu Sudeikis ao ser questionado sobre a possibilidade de produzir uma quinta e uma sexta temporadas. Ele ressaltou, porém, que não estava sendo evasivo ao falar sobre o assunto e que a equipe ainda não iniciou uma sala de roteiristas para desenvolver novos episódios.

Na mesma entrevista, Sudeikis falou sobre a importância da série em sua vida pessoal. Ao ser questionado sobre o que "Ted Lasso" o ajudou a superar, respondeu que o trabalho o afastou de pensamentos de autolesão. Segundo ele, a experiência de se dedicar à série o ajudou a lidar com sentimentos que não vivenciava desde a adolescência.

Como termina a 4ª temporada de 'Ted Lasso'?

O trecho abaixo contém spoilers da 4ª temporada de 'Ted Lasso'

O episódio final da quarta temporada, intitulado "Being Alive", foi lançado em 7 de outubro e encerrou mais um ciclo da comédia dramática esportiva da Apple TV.

Na nova fase, Ted retorna a Londres, desta vez para comandar o Lady Greyhounds, time feminino recém-criado ligado ao AFC Richmond. O treinador também leva o filho adolescente, Henry, para morar com ele durante o período.

Ao longo da temporada, Ted ajuda a estruturar a equipe feminina ao lado da auxiliar Alice Chilton, enquanto outros personagens enfrentam decisões importantes na vida pessoal e profissional.

No desfecho, Ted pede para deixar o cargo de treinador principal e assumir a função de auxiliar técnico. A mudança abre espaço para que Alice seja promovida ao comando do Lady Greyhounds, uma decisão que conclui a trajetória de desenvolvimento da personagem ao longo da temporada.

A relação entre Roy Kent e Keeley Jones também ganha novos rumos. Depois de retomarem o relacionamento, os dois descobrem que terão um filho. Roy recebe uma proposta para assumir o comando do Chelsea e decide aceitar o desafio.

Já Rebecca Welton consegue manter o controle do AFC Richmond após uma disputa societária. A participação decisiva de Mae Green, dona do pub Crown & Anchor, garante à empresária a maioria das ações do clube após a morte de Mae. Rebecca também decide dar um novo passo no relacionamento com Matthijs e o pede em casamento.

O que esperar de uma possível 5ª temporada?

Embora a Apple ainda não tenha confirmado uma quinta temporada, o final da quarta deixa caminhos abertos para a continuidade da história.

Entre as possibilidades estão acompanhar Alice no novo cargo de treinadora principal, a adaptação de Roy ao Chelsea e à paternidade, além dos próximos passos de Rebecca após o pedido de casamento.

O futuro de Ted também permanece em aberto, especialmente após a decisão de deixar o comando do time feminino. Uma eventual continuação poderia explorar sua nova função no clube e a relação com Henry.