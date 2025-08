De 1950 a 2024, qual foi o filme mais assistido do ano em que você nasceu?

Desde a magia da animação clássica de "Cinderela" até os épicos de super-heróis e fenômenos como "Barbie", a história das bilheteiras no cinema está intimamente ligada à evolução cultural, tecnológica e até política das décadas. Mas qual foi o filme mais assistido no ano em que você nasceu?

Ao longo dos anos, o que as pessoas assistiam no cinema dizia muito sobre o momento histórico em que estavam vivendo, e, muitas vezes, esses filmes ajudaram a definir as tendências que se seguiram.

Nos anos 1950, por exemplo, o glamour de Hollywood e os épicos bíblicos dominavam as telonas, enquanto a década de 1960 trouxe filmes que eram uma resposta ao agitado cenário político e social da época, como "Lawrence da Arábia" e "West Side Story". Avançando para os anos 70 e 80, o surgimento de blockbusters como "Tubarão" e "Star Wars" começou a moldar a indústria de cinema moderna, com filmes mais imersivos e com efeitos especiais inovadores.

Durante as décadas seguintes, o cinema se transformou, e trouxe novas tecnologias e franquias, como "E.T." e "O Senhor dos Anéis", além da ascensão dos super-heróis com a Marvel e a DC.

Confira abaixo quais foram os filmes de maior bilheteria de 1950 a 2024:

Os filmes com maior bilheteria de cada ano: