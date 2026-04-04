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Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar em junho, diz revista

Cantora e jogador escolheram data e local estratégicos para conciliar agendas

Taylor Swift: casamento deve ocorrer no Ocean House, em Watch Hill (Instagram/Reprodução)

Taylor Swift: casamento deve ocorrer no Ocean House, em Watch Hill (Instagram/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de abril de 2026 às 16h00.

A cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce têm planos de se casar no dia 13 de junho deste ano, segundo informações da revista americana Harpers Bazaar.

A escolha da data teria duplo significado: é o número da sorte da cantora e se encaixa na agenda de Kelce, que inicia os treinamentos da NFL no fim de julho, deixando espaço para uma lua de mel antes de seus compromissos profissionais.

O casamento deve ocorrer no Ocean House, em Watch Hill, um resort de luxo em Rhode Island, conforme apurou a revista Us Weekly. O local fica próximo à casa de férias da cantora na mesma região.

De acordo com a coluna Page Six, Swift estava tão determinada a garantir a data e o local que, ao descobrir que outro casal já havia reservado o espaço, teria oferecido uma quantia significativa em dinheiro para assegurar a reserva.

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