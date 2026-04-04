Taylor Swift e Travis Kelce devem se casar em junho, diz revista

A cantora Taylor Swift e o jogador Travis Kelce têm planos de se casar no dia 13 de junho deste ano, segundo informações da revista americana Harpers Bazaar.

A escolha da data teria duplo significado: é o número da sorte da cantora e se encaixa na agenda de Kelce, que inicia os treinamentos da NFL no fim de julho, deixando espaço para uma lua de mel antes de seus compromissos profissionais.

O casamento deve ocorrer no Ocean House, em Watch Hill, um resort de luxo em Rhode Island, conforme apurou a revista Us Weekly. O local fica próximo à casa de férias da cantora na mesma região.

De acordo com a coluna Page Six, Swift estava tão determinada a garantir a data e o local que, ao descobrir que outro casal já havia reservado o espaço, teria oferecido uma quantia significativa em dinheiro para assegurar a reserva.