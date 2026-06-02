Só um terço do trabalho será humano em 2030, diz Fábio Coelho, presidente do Google Brasil

Fábio Coelho: presidente do Google Brasil participou do AI Summit da EXAME (Google/Reprodução)
Repórter
Publicado em 2 de junho de 2026 às 14h12.
Última atualização em 2 de junho de 2026 às 14h18.
"Só um terço das tarefas de trabalho serão humanas em 2030", afirmou Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, durante painel no AI Summit, realizado pela EXAME nesta terça-feira, 2.
Segundo Coelho, o avanço da IA não "elimina a necessidade de competências humanas". O executivo aponta que, na verdade, "habilidades como pensamento criativo, liderança, resiliência e aprendizado contínuo aparecem ao lado de competências técnicas ligadas à tecnologia."