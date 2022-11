Takeoff, rapper do trio Migos, morre aos 28 anos após ser baleado

O rapper Takeoff, do trio de hip-hop Migos, faleceu na madrugada desta terça-feira, 1º, após ser baleado em Houston nos Estados Unidos.

Takeoff, cujo verdadeiro nome é Kirshnik Khari Ball, estava junto de seu primo e companheiro de grupo, Quavo (Quavious Keyate Marshall), além de um grupo de aproximadamente 40 pessoas que também estavam presentes no local.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo na newsletter gratuita EXAME Desperta.

De acordo com testemunhas ao portal de notícias TMZ, Takeoff e Quavo estavam jogando dados quando de repente um homem surgiu no meio do grupo de pessoas e abriu fogo.

Em áudio obtido pelo TMZ, é possível escutar cinco disparos que supostamente atingiram Takeoff e outras duas pessoas.

O rapper foi atingido na cabeça e socorrido pelo primo, que saiu ileso, e por outra pessoa que afirmou ser enfermeira.

Apesar das tentativas de socorro, o artista faleceu no local, e as outras vítimas do incidente foram levadas às pressas ao hospital por veículos particulares.

LEIA TAMBÉM: CCXP22: assinantes do Cinemark Club terão descontos, itens autografados e filas exclusivas

Quem é o trio Migos?

Primeiramente chamado de "Polo Club", o grupo de hip-hop e trap foi formado no estado da Georgia nos Estados Unidos em meados de 2008, por Takeoff, Quavo e Offset. Alguns anos depois, em 2011, o grupo mudou seu nome para Migos e lançou a primeira mixtape, Juug Season.

Não demorou muito para que o grupo alcançasse sucesso. O primeiro hit foi Versace em 2013, mas a música Bad and Boujee, de 2016, foi o que deu fama ao trio. Eles ganharam dois prêmios Grammy por melhor álbum e melhor performance de rap.

O trio chegou ao fim alguns meses atrás. Offset saiu dos Migos, mas os dois primos ainda trabalhavam em projetos juntos. Um dia antes do rapper falecer, a dupla lançou a música Messy.

LEIA TAMBÉM: