O tão aguardado retorno do System of a Down ao Brasil ocorreu na última terça-feira, 6, em Curitiba, após uma longa espera de 10 anos. A apresentação foi marcada por uma performance cheia de energia e pelos sucessos que marcaram a carreira do quarteto, composto por Serj Tankian (voz), Daron Malakian (guitarra), Shavo Odadjian (baixo) e John Dolmayan (bateria).

O System of a Down se apresenta nesta quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos (Engenhão), às 21h, dando continuidade à turnê WAKE UP! pela América Latina. Os ingressos para o show no Engenhão ainda estão à venda em diversos setores, com preços variando entre R$ 547,50 e R$ 1.885,00.

Em São Paulo, a banda fará três apresentações nos dias 10, 11 e 14 de maio. As apresentações no Allianz Parque estão esgotadas, mas ainda há ingressos para o show de 14 de maio, no autódromo de Interlagos.

Setlist do show em Curitiba

O System of a Down trouxe uma lista de sucessos que agradou os fãs mais antigos e os novos. A seguir, a lista das músicas tocadas na noite curitibana:

“Attack” “Suite-Pee” “Prison Song” “Violent Pornography” “Aerials” “Mr. Jack” “I-E-A-I-A-I-O” “Genocidal Humanoidz” “A.D.D.” “Needles” “Deer Dance” “Soldier Side” “B.Y.O.B.” “Radio/Video” “Bubbles” “Dreaming” “Hypnotize” “ATWA” “Bounce” “Suggestions” “Psycho” “Chop Suey!” “Lost in Hollywood” “Lonely Day” “Streamline” “Forest” “War?” “Cigaro” “Roulette” “Toxicity” “Sugar”