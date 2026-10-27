COP31: por que Turquia e Austrália vão dividir a liderança da conferência?

A 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), que será realizada entre 9 e 20 de novembro, em Antália, na Turquia, terá um modelo inédito de liderança. Pela primeira vez, dois países dividirão formalmente as responsabilidades pela condução do encontro: enquanto a Turquia exercerá a presidência oficial, a Austrália ficará encarregada das negociações climáticas.

O acordo foi firmado após os dois países disputarem o direito de sediar a conferência. A solução permitiu superar o impasse sobre a escolha do anfitrião e garantir a participação de ambos na organização da COP31, embora com atribuições distintas.

A Turquia será responsável pela infraestrutura, pela logística e pela organização da Cúpula de Líderes Mundiais, prevista para os dias 11 e 12 de novembro. O ministro turco Murat Kurum exercerá a presidência da conferência.

Já o ministro australiano Chris Bowen ocupará o cargo de presidente das negociações, com autoridade para coordenar as discussões formais entre os países. Entre suas atribuições estão a preparação dos textos de decisão, a escolha de facilitadores ministeriais e a interlocução com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Na prática, a divisão separa a organização política e operacional da conferência da condução técnica das negociações, que deverão resultar em compromissos internacionais de enfrentamento das mudanças climáticas.

Temas na agenda

As negociações da COP31 estarão concentradas em quatro eixos: mitigação das emissões de gases de efeito estufa, adaptação aos impactos climáticos, financiamento para países em desenvolvimento e transição justa para trabalhadores e comunidades afetados pelas mudanças na matriz energética.

O encontro também ocorrerá em um cenário de preocupações econômicas e geopolíticas. A volatilidade dos preços dos combustíveis fósseis, a segurança energética e a competitividade industrial ampliaram a importância das discussões sobre o custo da transição para fontes de energia menos poluentes.

Outro destaque será a Agenda de Ação Climática, iniciativa complementar às negociações oficiais que reúne empresas, governos locais e organizações da sociedade civil. Entre as prioridades estão a eletrificação de setores produtivos, a segurança alimentar, a saúde e a preparação das cidades para eventos climáticos extremos.

Participação do Brasil

O Brasil terá um pavilhão na Zona Azul da COP31, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), pela Presidência da COP30 e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

O espaço contará com dois auditórios. O Auditório Belém apresentará políticas públicas e experiências brasileiras de implementação da agenda climática, enquanto o Auditório Mutirão Global receberá debates sobre soluções internacionais e iniciativas desenvolvidas a partir da COP30, realizada em Belém, em 2025.