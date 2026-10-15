Nova temporada de 'Tulsa King', com Satallone, estreia nesta sexta no Paramount+

Os fãs de "Tulsa King" já podem se preparar para mais uma rodada de crimes, disputas de poder e planos arriscados. Sylvester Stallone volta a interpretar o mafioso Dwight Manfredi na quarta temporada da série, que estreia nesta sexta-feira, 16, no Paramount+, com dez episódios.

Desta vez, o protagonista terá de proteger o império que construiu em Tulsa enquanto enfrenta novos inimigos e ameaças à sua organização.

O que esperar da 4ª temporada de 'Tulsa King'?

Na nova temporada, Dwight tentará dar uma aparência legítima aos negócios que construiu, enquanto enfrenta políticos corruptos, inimigos perigosos e uma perda pessoal devastadora.

Esses acontecimentos devem colocar à prova as alianças do protagonista e sua capacidade de manter o controle sobre a própria organização. Conforme os conflitos aumentam, Dwight volta a recorrer aos métodos que aprendeu durante sua trajetória na máfia de Nova York.

A história mantém a combinação de crime, ação e humor que caracteriza "Tulsa King", acompanhando um mafioso veterano que precisa se adaptar a um ambiente diferente daquele em que construiu sua reputação.

Confira o trailer da quarta temporada de 'Tulsa King'

Quem está no elenco da nova temporada?

Sylvester Stallone retorna como Dwight Manfredi, o mafioso conhecido como General. Entre os nomes confirmados para a quarta temporada estão Martin Starr, como Lawrence "Bodhi" Geigerman, Jay Will, como Tyson Mitchell, Garrett Hedlund, como Mitch Keller, Dana Delany, como Margaret Devereaux e Frank Grillo, como Bill Bevilaqua.

A direção dos episódios fica a cargo de Craig Zisk, que também trabalhou nas temporadas anteriores da série. A equipe criativa também conta com Terence Winter, responsável pelo roteiro principal e pela produção executiva, e Taylor Sheridan, cocriador da série e produtor executivo.

'Tulsa King' terá uma 5ª temporada?

A Paramount+ confirmou a renovação de "Tulsa King" para a quinta temporada no último dia 5 de outubro, antes mesmo da estreia do quarto ano.

A próxima fase terá uma mudança importante de cenário: a produção será transferida de Atlanta para Nova York, acompanhando o retorno de Dwight às suas raízes na máfia. Scarlet Rose Stallone, que interpreta Spencer, também passará a integrar o elenco regular.