E o 'Reputation'? Taylor Swift anuncia que recuperou direitos de álbuns; leia carta na íntegra

A cantora Taylor Swift anunciou, nesta sexta-feira, 30, que reconquistou os direitos das gravações originais de seus seis primeiros álbuns, garantindo controle total sobre seu catálogo pela primeira vez na carreira. Em uma carta enviada publicada em seu site oficial, ela relatou a longa trajetória até essa vitória, marcada por anos de negociações e frustrações.

Swift havia perdido esses direitos em 2019, quando sua antiga gravadora vendeu-os para o executivo Scooter Braun, gerando grande repercussão no meio artístico. Desde então, a artista iniciou um projeto para regravar suas obras antigas, lançando as chamadas versões “Taylor’s Version” para retomar o controle e desvalorizar os masters originais.

A cantora adquiriu os direitos de suas produções novamente da empresa Shamrock Capital, que havia comprado os masters de Braun por cerca de US$ 300 milhões, fontes disseram à Rolling Stones que valores que indicavam valores entre US$ 600 milhões e US$ 1 bilhão estavam superestimados.

Entre 2021 e 2023, a cantora relançou as versões regravadas de Fearless, Red, Speak Now e 1989, incluindo faixas inéditas e conseguindo grande sucesso comercial, com recordes de vendas e streams.

E o Reputation?

Os álbuns Reputation e seu disco de estreia, o Taylor Swift, conhecido como Debut, ainda não foram regravados. Swift explicou que Reputation representa uma fase muito específica de sua vida, o que dificulta a regravação completa, mas indicou que futuramente pode lançar faixas inéditas dessa época em clima de celebração.

“O álbum Reputation foi tão específico para aquela fase da minha vida, e eu continuava encontrando um bloqueio quando tentava refazê-lo,” escreveu. “Toda aquela rebeldia, aquela vontade de ser compreendida enquanto me sentia propositalmente incompreendida, aquela esperança desesperada, aquele rosnado nascido da vergonha e a travessura. Para ser perfeitamente honesta, é o único álbum dos primeiros seis que eu achei que não poderia ser melhorado ao regravá-lo. Nem a música, nem as fotos, nem os vídeos. Então eu fui adiando.”

Swift destacou a importância do apoio dos fãs para concretizar essa reconquista e refletiu sobre o impacto de sua luta pelos direitos dos masters na indústria da música, ressaltando avanços significativos para artistas mais jovens conseguirem manter a propriedade de suas obras.

“É emocionante saber que essa batalha ajudou a mudar o mercado e abriu caminhos para que outros artistas negociem seus direitos com mais autonomia”, disse.