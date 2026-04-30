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'Supergirl' ganha pôster com Krypto filhote e derrete fãs da DC

Novo material promocional do filme destaca o Supercão ainda filhote e reforça o tom afetivo da nova fase da DC

Supergirl: Nova imagem oficial aposta no carisma de Krypto bebê (Divulgação / DC )

Supergirl: Nova imagem oficial aposta no carisma de Krypto bebê (Divulgação / DC )

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de abril de 2026 às 04h45.

A DC divulgou, na última terça-feira, 29, um novo pôster de "Supergirl" e quem roubou toda a atenção foi Krypto. O Supercão aparece ainda filhote na imagem promocional.

Supercão filhote ganha pôster oficial

A arte mostra o visual de Krypto ainda em Krypton, antes da destruição do planeta natal de Kara. A proposta resgata um momento anterior aos eventos mais traumáticos da personagem e ajuda a apresentar um lado mais íntimo da futura heroína, antes de sua jornada marcada por perdas e vingança.

Krypto em novo pôster de 'Supergirl'

Krypto em novo pôster de 'Supergirl' (DC Studio)

Krypto já havia aparecido rapidamente no trailer, mas, com o novo pôster, é a primeira vez em que o personagem ganha destaque total na campanha de divulgação.

Sobre o que é 'Supergirl'?

Estrelado por Milly Alcock, o longa será inspirado na HQ "Supergirl: A Mulher do Amanhã", de 2021, escrita por Tom King e ilustrada pela brasileira Bilquis Evely. A trama acompanha Kara em uma jornada espacial ao lado da jovem Ruthye, em uma busca por vingança que promete explorar uma versão mais dura e emocionalmente complexa da heroína.

O elenco conta com Jason Momoa como Lobo, Matthias Schoenaerts como Krem e Eve Ridley como Ruthye. A direção é de Craig Gillespie, com roteiro de Ana Nogueira.

"Supergirl" estreia em 25 de junho de 2026 e será o segundo filme da nova fase do universo DC nos cinemas.

Veja o trailer:

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