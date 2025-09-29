Doja Cat anuncia show único em São Paulo; saiba preço dos ingressos

A cantora Doja Cat anunciou um show único em São Paulo, marcado para 5 de fevereiro de 2026, no Suhai Music Hall.

O espetáculo marca o início da etapa latino-americana da turnê mundial “Ma Vie World Tour”, que divulga o álbum “Vie”, lançado em setembro de 2025.

Ingressos e pré-venda

A pré-venda começa em 1º de outubro de 2025, às 10h, exclusiva para cadastrados no site oficial da artista via plataforma Bandsintown. Já a venda geral terá início em 3 de outubro, às 10h, pela internet no site da Ticketmaster, e às 11h nas bilheterias do local, sem cobrança de taxa de serviço.

Os ingressos custam entre R$ 430 (meia-entrada da pista) e R$ 980 (inteira no camarote lateral do 1º piso). Confira os valores:

Pista: R$ 860 (inteira) / R$ 430 (meia)

Mezanino 2º Piso: R$ 920 (inteira) / R$ 460 (meia)

Camarote 2º Piso A/B: R$ 950 (inteira) / R$ 475 (meia)

Camarote 1º Piso A/B: R$ 960 (inteira) / R$ 480 (meia)

Camarote Lateral 1º Piso: R$ 980 (inteira) / R$ 490 (meia)

A turnê mundial

A “Ma Vie World Tour” tem sonoridade pop inspirada nos anos 1980 e destaca faixas como “Cards”, “Couples Therapy” e “Silly! Fun!”. Além de São Paulo, a turnê passará por Buenos Aires, Santiago, Lima, Colômbia e Cidade do México, antes de seguir para cidades como Londres, Paris, Nova York e Los Angeles.

Essa será a primeira vez que Doja Cat inicia a etapa latino-americana de uma turnê no Brasil. A cantora já se apresentou no país em 2022, no festival Lollapalooza, e desde então mantém uma base de fãs ansiosa por novas performances.

Para garantir presença, a recomendação é acompanhar o site oficial da artista, as redes sociais e a Ticketmaster, canal exclusivo de vendas.