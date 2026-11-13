Quando é a próxima sexta-feira 13 depois de novembro? Veja a data

Sexta-feira 13: a combinação se repete em agosto de 2027 e volta a aparecer em outubro de 2028 ((Imagem feita com Inteligência Artificial))
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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h12.
Quem aproveita a sexta-feira 13 para rever um filme de terror ou segue a tradição de evitar passar debaixo de escadas já pode marcar a data no calendário. Esta sexta-feira, 13, será a última do ano. As outras duas caíram em fevereiro e março, em meses consecutivos.
Depois disso, a espera será de nove meses. A única sexta-feira 13 do ano de 2027 será no mês de agosto.
O dia 13 cai em uma sexta-feira sempre que o mês começa em um domingo. Em 2027, isso acontece apenas em agosto. Pelo calendário gregoriano, cada ano tem de uma a três ocorrências.
Em 2026, fevereiro teve 28 dias, o equivalente a quatro semanas completas. Por isso, fevereiro e março começaram no mesmo dia da semana, um domingo, e ambos tiveram uma sexta-feira 13. Novembro também começou em um domingo e completou a sequência do ano.
Depois de agosto de 2027, a combinação só volta a aparecer em outubro de 2028, 14 meses depois. Em 2029, haverá duas ocorrências, separadas por três meses. Veja as datas.