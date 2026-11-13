Pop
MÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quando é a próxima sexta-feira 13 depois de novembro? Veja a data

Novembro encerra uma sequência de três ocorrências em 2026, o máximo possível em um ano

Sexta-feira 13: a combinação se repete em agosto de 2027 e volta a aparecer em outubro de 2028 ((Imagem feita com Inteligência Artificial))

Sexta-feira 13: a combinação se repete em agosto de 2027 e volta a aparecer em outubro de 2028 ((Imagem feita com Inteligência Artificial))

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h12.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreData Popular
Saiba mais

Quem aproveita a sexta-feira 13 para rever um filme de terror ou segue a tradição de evitar passar debaixo de escadas já pode marcar a data no calendário. Esta sexta-feira, 13, será a última do ano. As outras duas caíram em fevereiro e março, em meses consecutivos.

Depois disso, a espera será de nove meses. A única sexta-feira 13 do ano de 2027 será no mês de agosto.

Por que 2027 terá só uma sexta-feira 13?

O dia 13 cai em uma sexta-feira sempre que o mês começa em um domingo. Em 2027, isso acontece apenas em agosto. Pelo calendário gregoriano, cada ano tem de uma a três ocorrências.

Em 2026, fevereiro teve 28 dias, o equivalente a quatro semanas completas. Por isso, fevereiro e março começaram no mesmo dia da semana, um domingo, e ambos tiveram uma sexta-feira 13. Novembro também começou em um domingo e completou a sequência do ano.

Quando serão as próximas sextas-feiras 13?

Depois de agosto de 2027, a combinação só volta a aparecer em outubro de 2028, 14 meses depois. Em 2029, haverá duas ocorrências, separadas por três meses. Veja as datas.

  • 2027 — 13 de agosto;
  • 2028 — 13 de outubro;
  • 2029 — 13 de abril e 13 de julho.
Acompanhe tudo sobre:Data Popular

Mais de Pop

Hayley Williams em SP nesta sexta-feira: veja horário e possível setlist do show

Sexta-feira 13: 6 coisas que os supersticiosos evitam fazer para não atrair azar

Sexta-feira 13: 7 filmes de terror para assistir nesta sexta no streaming

Dia Mundial da Gentileza: 7 dicas para melhorar suas conversas no WhatsApp

Mais na Exame

Carreira

Carreira em Y ou Gestão? Descubra como dar o próximo passo sem errar

Minhas Finanças

O que muda se a aposentadoria durar 25 ou 30 anos? Especialista explica como se planejar

Inteligência Artificial

Startup brasileira contrata US$ 50 milhões em nuvem com AWS e Oracle

Infraestrutura

Mudança na escala 6x1 pode piorar falta de mão de obra em metrôs e trens, diz diretora da ANPTrilhos