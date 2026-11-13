Quando é a próxima sexta-feira 13 depois de novembro? Veja a data

Quem aproveita a sexta-feira 13 para rever um filme de terror ou segue a tradição de evitar passar debaixo de escadas já pode marcar a data no calendário. Esta sexta-feira, 13, será a última do ano. As outras duas caíram em fevereiro e março, em meses consecutivos.

Depois disso, a espera será de nove meses. A única sexta-feira 13 do ano de 2027 será no mês de agosto.

Por que 2027 terá só uma sexta-feira 13?

O dia 13 cai em uma sexta-feira sempre que o mês começa em um domingo. Em 2027, isso acontece apenas em agosto. Pelo calendário gregoriano, cada ano tem de uma a três ocorrências.

Em 2026, fevereiro teve 28 dias, o equivalente a quatro semanas completas. Por isso, fevereiro e março começaram no mesmo dia da semana, um domingo, e ambos tiveram uma sexta-feira 13. Novembro também começou em um domingo e completou a sequência do ano.

Quando serão as próximas sextas-feiras 13?

Depois de agosto de 2027, a combinação só volta a aparecer em outubro de 2028, 14 meses depois. Em 2029, haverá duas ocorrências, separadas por três meses. Veja as datas.