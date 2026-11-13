Ele trocou o Sul por Recife após um carnaval e agora vai faturar R$ 1 bilhão com tecnologia na saúde

RECIFE (PE) — O frio que o empresário gaúcho Paulo Magnus se lembra entrava pelas frestas da casa onde cresceu, no litoral do Rio Grande do Sul. Décadas depois, sua rotina começa às seis da manhã, com futevôlei na praia de Boa Viagem, em Recife (PE). Depois da partida, ele se molha no mar, apesar das placas que alertam para o risco de tubarões. Depois do ritual diário, vai trabalhar.

Em 1987, Magnus viajou à capital pernambucana para conhecer o famoso Carnaval de Recife e encontrou motivos para adiar a volta ao Rio Grande do Sul. Abriu uma operação da empresa na cidade, passou a dividir o tempo entre os dois estados e, aos poucos, mudou o endereço da própria vida.

“Eu vinha para cá, ficava 15 dias. Depois comecei a ficar 30: 15 lá e 30 aqui”, lembra o fundador e CEO da MV, especializada em tecnologias para o setor de saúde. A empresa, que começou em um apartamento, hoje tem mais de 2.900 funcionários e desenvolve sistemas usados por hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde e redes públicas de atendimento em todo o Brasil.

O negócio também ganhou outra escala financeira. A MV já faturou mais de R$ 640 milhões em 2026. A projeção da companhia é superar R$ 850 milhões até dezembro e alcançar R$ 1 bilhão em 2027, quando completará quatro décadas.

Para chegar lá, o empresário quer automatizar tarefas que conheceu quando ainda eram feitas à mão. O adolescente que começou a trabalhar lendo documentos e organizando contas hospitalares agora investe em inteligência artificial para interpretar informações, apoiar médicos e reduzir o trabalho administrativo nas instituições de saúde.

A conversa com a EXAME começou no REC’n’Play, festival de tecnologia e negócios realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae-PE, e continuou na sede da companhia.

Bronzeado, expansivo e rápido em encurtar a distância com o interlocutor, Magnus conduziu o passeio pelo prédio enquanto emendava histórias de hospitais, funcionários e projetos. Nas ruas de Recife, o percurso é interrompido por cumprimentos de conhecidos. O gaúcho que havia chegado apenas para uma festa já circula como personagem da cidade.

Como nasceu a MV

Magnus nasceu na região que hoje corresponde a Dom Pedro de Alcântara, um distrito antes vinculado a Torres, cidade mais ao norte no litoral gaúcho. Perdeu o pai aos 13 anos e guarda dele a recomendação de estudar para conseguir sair dali. A lembrança da casa fria acompanha o relato sobre a busca por uma condição de vida melhor.

O caminho começou no setor de faturamento do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Ali, percebeu que parte do esforço dos funcionários era consumida pela dificuldade de entender o que os médicos escreviam e transformar aqueles registros em cobranças.

Melhorar a informação na origem ajudava a resolver o problema no escritório. Era uma primeira aproximação com a lógica que orientaria o negócio: conectar o atendimento ao paciente à administração do hospital.

Depois de terminar o ensino médio, mudou-se para Porto Alegre. Trabalhou em hospitais e fez serviços de faturamento para médicos por fora do emprego. Também cursou engenharia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUCRS.

A passagem para o empreendedorismo veio quando um hospital precisava reorganizar suas contas. Magnus propôs assumir o serviço em troca de uma parcela do faturamento.

“Se me derem 2% do faturamento e umas máquinas, eu venho”, lembra. Recebeu os equipamentos, uma funcionária e um espaço no fim de um corredor. Foi o primeiro cliente de uma empresa anterior à MV.

A experiência cresceu, mas trouxe uma divergência entre os sócios. Enquanto parte deles preferia continuar prestando serviços de faturamento, Magnus queria desenvolver sistemas. A separação ocorreu em 1987, ano de fundação da MV.

A mudança exigia transformar o conhecimento acumulado nos hospitais em um produto que pudesse ser usado por outras instituições. Em 1992, a MV lançou um sistema integrado de gestão hospitalar, reunindo processos administrativos e assistenciais. A empresa passava a vender tecnologia para organizar uma operação que Magnus conhecia por dentro.

“Até a década de 1990, eu contratava pessoas pela rapidez com que liam o prontuário e resumiam aquilo em um boletim codificado para digitar”, diz. A habilidade que determinava uma contratação naquela época está entre as tarefas que hoje ele pretende entregar aos sistemas.

Como a MV cresceu

O entusiasmo com o carnaval não eliminou as dificuldades de manter uma operação no Nordeste. Magnus conta que levou profissionais para abrir a filial, mas parte da equipe desistiu diante dos apertos do começo. As temporadas mais longas no Recife também foram uma maneira de sustentar o negócio.

A cidade oferecia, por outro lado, acesso a profissionais de tecnologia. O empresário cita a Universidade Federal de Pernambuco como uma fonte de talentos para desenvolver os sistemas. Foi dessa base que começou a preparar uma expansão para o maior mercado do país.

Na segunda metade dos anos 1990, a MV reuniu uma equipe para construir o produto com que pretendia ganhar espaço em São Paulo. A virada do milênio, quando empresas revisavam seus sistemas para a mudança de data, ajudou a abrir oportunidades.

“Botei na cabeça que a gente tinha que entrar em São Paulo. É o centro do país”, afirma Magnus. A concentração de hospitais e potenciais clientes fez do estado uma prioridade comercial, mesmo com a empresa instalada a mais de 2 mil quilômetros da capital paulista.

O avanço levou a MV a ampliar sua atuação para além do faturamento. Seus softwares passaram a reunir prontuários, prescrições, estoques, compras e informações financeiras. Na prática, conectam o que acontece no atendimento às decisões de quem administra a instituição.

Segundo a companhia, suas soluções estão presentes em mais de 5.600 instituições de saúde, em 13 países, e apoiam a gestão de cerca de 178 mil leitos. A base inclui organizações públicas e privadas.

No Recife, o apartamento dos primeiros anos deu lugar a uma sede na Imbiribeira. Durante a visita da EXAME, Magnus mostrou áreas de trabalho, quadra de esportes e uma academia com instrutores em diferentes períodos do dia. A estrutura também serve à disputa por profissionais para desenvolver os produtos com que a empresa pretende continuar crescendo.

Como a MV pretende chegar ao primeiro bilhão

A distância entre os mais de R$ 850 milhões projetados para 2026 e o bilhão esperado em 2027 será percorrida com novos clientes e uma ampliação das ferramentas oferecidas ao setor. A MV conquistou 307 clientes de janeiro a setembro e registrou R$ 176 milhões em novas vendas no período.

Magnus informa que a empresa encerrará 2026 com mais de R$ 100 milhões em investimentos. Entre as frentes estão a modernização dos sistemas, a automação do ciclo de receitas e ferramentas de inteligência artificial para resumir informações clínicas e apoiar profissionais de saúde.

É uma volta ao problema que deu origem à sua trajetória, agora com outros recursos. O faturamento hospitalar depende de registrar procedimentos, conferir documentos e apresentar cobranças compatíveis com o atendimento realizado. Falhas nesse percurso podem atrasar recebimentos ou levar à recusa de pagamentos pelas operadoras, as chamadas glosas.

“Comecei minha vida terceirizando o faturamento e quero deixá-lo totalmente automatizado”, afirma Magnus. O objetivo é que as equipes tenham menos trabalho para preparar e conferir as contas e possam se dedicar à análise dos resultados.

Uma das apostas é o SOUL Agents, solução de inteligência artificial desenvolvida para automatizar fluxos de trabalho e apoiar decisões na operação hospitalar. A estratégia é ampliar o uso da tecnologia dentro dos processos que os clientes já executam nos sistemas da MV.

Na assistência, Magnus defende que os dados acompanhem o paciente entre diferentes serviços. Isso exige interoperabilidade: a capacidade de sistemas distintos trocarem informações e tornarem o histórico disponível para quem presta o atendimento.

“Eu gostaria muito que as instituições e os serviços de saúde decidissem pela interoperabilidade. Nós trabalhamos para levar o dado para a pessoa. Esse dado se transforma em um resumo clínico quando ela vai ao médico”, diz.

Outras empresas do grupo ocupam partes desse mercado. A Maida Health atua com operadoras e planos de autogestão, com ferramentas de análise de dados e regulação assistencial. Segundo a empresa, sua tecnologia automatizou cerca de 20 mil análises de guias médicas em três meses em uma das implantações.

Magnus também prepara o lançamento da Luiza Health, voltada ao acompanhamento de pacientes internados. A proposta é integrar informações clínicas e dados de equipamentos para ajudar as equipes a identificar sinais de piora e avaliar a evolução até a alta. As decisões sobre a conduta permanecem com os profissionais de saúde.