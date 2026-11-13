PDF saiu cortado na impressora? Como ajustar escala e tamanho do papel

PDF cortado na impressora: a opção Ajustar do Acrobat reduz a página para caber na área imprimível da folha (Reprodução/MakeUseOf)
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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07h00.
O artigo explica como resolver o problema comum de PDFs cortados na impressão. Ele aborda as causas principais, como diferença entre tamanho da página do arquivo e formato do papel, margens estreitas e configurações incorretas da impressora. O texto oferece soluções práticas usando o Adobe Acrobat Reader e orientações para navegadores e sistemas macOS.
O PDF cortado na impressora quase sempre resulta de uma diferença entre o tamanho da página do arquivo e a área que a impressora alcança na folha. Documentos criados em formatos maiores que o A4, como Ofício e A3, perdem as bordas quando enviados sem ajuste. O mesmo vale para arquivos com margens muito estreitas, já que toda impressora reserva uma faixa nas extremidades do papel onde não deposita tinta.
O ajuste costuma ser feito na própria janela de impressão, sem editar o PDF. O Adobe Acrobat Reader, leitor gratuito da Adobe, oferece quatro opções de dimensionamento, e cada uma trata o conteúdo que excede a folha de um jeito diferente.
O arquivo pode estar íntegro e aparecer inteiro na tela. A diferença é que o monitor exibe a página completa, enquanto a impressora só trabalha dentro da área imprimível, sempre um pouco menor que a folha. As causas mais comuns são:
O teste abaixo leva menos de um minuto e evita desperdiçar papel e tinta com o documento inteiro:
Segundo a documentação da Adobe, a opção Ajustar reduz ou amplia cada página para caber na área imprimível do papel selecionado. O texto pode ficar um pouco menor, mas nenhuma informação fica de fora.
As quatro opções do menu Tamanho atendem a situações distintas:
Para a maioria dos documentos, Ajustar é o ponto de partida. Arquivos com QR code, régua, carimbo ou outro elemento que precise manter o tamanho fiel pedem Tamanho real com o papel compatível.
A escala personalizada resolve casos em que o corte é pequeno, como um rodapé ou um número de página que some na borda. Em vez de deixar o Acrobat calcular a redução, o usuário define o quanto encolher a página.
Comece com 95%. Se a prévia ainda mostrar conteúdo fora da área imprimível, desça para 90%. Reduções desse porte preservam a legibilidade e recuperam as margens na maior parte dos arquivos criados com bordas estreitas.
Quando a prévia do Acrobat está correta e o papel impresso não, o problema costuma estar nas configurações da impressora, e não no PDF. Os pontos a conferir são:
Arquivos que misturam formatos, como um contrato em A4 com anexos em Ofício, contam com a opção Escolher origem do papel pelo tamanho de página do PDF, na mesma janela de impressão. Com ela marcada, o Acrobat usa o tamanho de cada página para definir a bandeja de saída.
O recurso depende de uma impressora com mais de uma bandeja, cada uma carregada com um formato. Em equipamentos de bandeja única, o caminho é selecionar Ajustar e aceitar que as páginas maiores sairão reduzidas.
Quem abre o arquivo direto no navegador ou em outro leitor encontra ajustes equivalentes:
A tela exibe a página completa, enquanto a impressora só imprime dentro da área imprimível, que é menor que a folha. Página maior que o papel, formato errado no driver ou margens estreitas no arquivo causam o corte.
No Acrobat Reader, selecione Tamanho e depois Ajustar. A página é reduzida na mesma proporção para caber no A4. Se o texto ficar pequeno demais, confira a prévia antes de imprimir.
O problema tende a estar no driver da impressora. Confira se o tamanho do papel nas propriedades da impressora é o mesmo da bandeja e desative o modo de impressão sem margens.
Na janela de impressão do Acrobat, a opção Pôster, em Dimensionamento e manuseio de páginas, divide a página em várias folhas para montagem posterior.
Não. As opções de dimensionamento estão disponíveis no Adobe Acrobat Reader, versão gratuita do programa para Windows e macOS.