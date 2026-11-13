Jason Voorhees: como surgiu o assassino de 'Sexta-Feira 13'?

A máscara de hóquei é a marca de Jason Voorhees, mas o público levou três filmes para vê-lo usá-la. Quando "Sexta-Feira 13" chegou aos cinemas em 1980, Jason era o menino cujo afogamento motivava os crimes em Crystal Lake. Quem perseguia os monitores do acampamento era sua mãe, Pamela Voorhees, interpretada por Betsy Palmer.

A mudança veio já no ano seguinte. O menino que aparecia por instantes no desfecho voltou adulto na primeira sequência. A partir daí, cada filme acrescentou um elemento ao vilão que passaria a definir a franquia.

Como Jason Voorhees foi criado?

No roteiro de Victor Miller, Jason havia se afogado anos antes dos acontecimentos do primeiro filme. Pamela culpa os monitores que deveriam vigiá-lo e, quando um novo grupo chega para reabrir o acampamento, ela parte para a vingança. A revelação vem no confronto com Alice, a última sobrevivente, que decapita Pamela.

Jason ganhou uma aparição depois que o diretor Sean S. Cunningham pediu a Miller um susto extra para o final. O roteirista se inspirou no desfecho de "Carrie, a Estranha" e escreveu a cena em que o menino, interpretado por Ari Lehman, emerge do lago e agarra Alice, que está em uma canoa. Quando ela acorda no hospital, o filme deixa em aberto o que aconteceu na água.

Quando Jason se tornou o assassino?

Em "Sexta-Feira 13 – Parte 2" (1981), dirigido por Steve Miner, Jason aparece adulto e mata Alice. A sequência então avança para um novo grupo de monitores perto de Crystal Lake. Pamela atacava para vingar o filho. Agora, é a morte dela que está por trás da perseguição.

O visual dessa fase era bem diferente do que ficaria famoso. Jason cobria a cabeça com um saco de estopa, com um único buraco para enxergar. A máscara de goleiro entraria em cena no filme seguinte.

De onde veio a máscara de hóquei?

Em "Sexta-Feira 13 – Parte 3" (1982), a máscara pertence a Shelly, um jovem que a usa para pregar sustos nos amigos. Depois de atacá-lo, Jason aparece com o acessório. A peça que servia para uma brincadeira passa a identificar o assassino.

Para o filme, a equipe adaptou o modelo de goleiro e acrescentou as marcas vermelhas que se tornaram parte do visual de Jason.

Quando Jason virou um morto-vivo?

Depois da morte de Jason em "Sexta-Feira 13 – O Capítulo Final" (1984), a franquia colocou um imitador por trás da máscara em "Sexta-Feira 13 – Parte 5: Um Novo Começo" (1985). O próprio Jason retornou em "Sexta-Feira 13 – Parte 6: Jason Vive" (1986), quando Tommy Jarvis abriu seu túmulo para destruir o corpo. Um raio atingiu a haste de metal que Tommy havia cravado no cadáver e trouxe o assassino de volta à vida.

Em seis anos, a franquia deu dois sentidos à volta de Jason. No primeiro filme, o menino saía da água em uma cena que podia ser um pesadelo. No sexto, o assassino se levantava do túmulo diante de Tommy. O susto que encerrava a história de Pamela virou o ponto de partida para uma nova fase do filho.

'Crystal Lake' volta à origem de Jason pela história de sua mãe

Antes de perseguir os monitores do acampamento no filme de 1980, Pamela Voorhees era uma mãe que tentava lidar com a morte do filho. É nesse ponto que começa "Crystal Lake", série que se passa antes de "Sexta-Feira 13". Linda Cardellini assume o papel vivido por Betsy Palmer no longa, e Callum Vinson interpreta Jason na infância.

Na trama, quase um ano se passou desde que Jason se afogou. Quando dois desconhecidos batem à porta de Pamela para investigar seu passado, a visita desencadeia uma série de acontecimentos que leva os moradores a questionar o que sabem sobre ela. O afogamento, que no filme original explicava a vingança da personagem, é o ponto de partida para acompanhar sua vida antes dos assassinatos.

Criada por Brad Caleb Kane e produzida pela A24, "Crystal Lake" estreou no Brasil em 16 de outubro de 2026, com os oito episódios disponíveis no Universal+.