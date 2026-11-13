Hayley Williams em SP nesta sexta-feira: veja horário e possível setlist do show

Hayley Williams volta ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, nesta sexta-feira, 13, para a segunda apresentação de sua primeira turnê solo no Brasil. O show acontece na Barra Funda e tem ingressos esgotados.

A cantora, conhecida mundialmente como vocalista do Paramore, está no país com a turnê "The Hayley Williams Show". O repertório reúne músicas dos trabalhos "Petals for Armor", "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025).

A primeira apresentação em São Paulo ocorreu na quinta-feira, 12. Antes de chegar à capital paulista, Hayley também passou pelo Rio de Janeiro, onde se apresentou na segunda-feira, 9, no Qualistage.

Qual é o horário do show de Hayley Williams nesta sexta?

A programação desta sexta-feira segue os mesmos horários da primeira apresentação. A abertura dos portões está marcada para as 18h, enquanto a cantora e compositora americana Annie DiRusso faz o show de abertura às 20h. Hayley Williams tem previsão de subir ao palco às 21h.

18h — abertura dos portões;

— abertura dos portões; 20h — show de Annie DiRusso;

— show de Annie DiRusso; 21h — show de Hayley Williams.

Como chegar ao Espaço Unimed?

O Espaço Unimed está localizado na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Uma das opções para chegar ao local é utilizar o metrô: a casa de shows fica próxima à estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha.

Da estação, o público pode seguir a pé até o espaço. Quem optar por carro ou transporte por aplicativo pode utilizar o endereço da Rua Tagipuru como referência.

Ainda há ingressos para o show?

Não. A apresentação desta sexta-feira, 13, está com ingressos esgotados.

Qual é o possível setlist de Hayley Williams em SP?

O repertório da apresentação pode incluir músicas que Hayley Williams vem tocando em outras datas da turnê. A lista abaixo reúne as faixas que podem aparecer no show desta sexta-feira:

"Just a Lover" (introdução) "Over Yet" "Wandering Star" "Simmer" "Creepin’" "Ice in My OJ" "Kill Me" "Hard" "My Friend" "Leave It Alone" "Roses/Lotus/Violet/Iris" "True Believer" "Don’t Let Me Be Misunderstood" "Cinnamon" "Dead Horse" "Pure Love" "Crystal Clear" "Ego Death at a Bachelorette Party" "Glum" "Disappearing Man" "Dream Girl in Shibuya" "Airplanes" "Miss Black America" "Good Ol’ Days" "Just a Lover (reprise)"

Bis