Hayley Williams em SP nesta sexta-feira: veja horário e possível setlist do show

(Instagram/Reprodução/@yelyahwilliams)
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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05h34.
Hayley Williams volta ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, nesta sexta-feira, 13, para a segunda apresentação de sua primeira turnê solo no Brasil. O show acontece na Barra Funda e tem ingressos esgotados.
A cantora, conhecida mundialmente como vocalista do Paramore, está no país com a turnê "The Hayley Williams Show". O repertório reúne músicas dos trabalhos "Petals for Armor", "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025).
A primeira apresentação em São Paulo ocorreu na quinta-feira, 12. Antes de chegar à capital paulista, Hayley também passou pelo Rio de Janeiro, onde se apresentou na segunda-feira, 9, no Qualistage.
A programação desta sexta-feira segue os mesmos horários da primeira apresentação. A abertura dos portões está marcada para as 18h, enquanto a cantora e compositora americana Annie DiRusso faz o show de abertura às 20h. Hayley Williams tem previsão de subir ao palco às 21h.
O Espaço Unimed está localizado na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Uma das opções para chegar ao local é utilizar o metrô: a casa de shows fica próxima à estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha.
Da estação, o público pode seguir a pé até o espaço. Quem optar por carro ou transporte por aplicativo pode utilizar o endereço da Rua Tagipuru como referência.
Não. A apresentação desta sexta-feira, 13, está com ingressos esgotados.
O repertório da apresentação pode incluir músicas que Hayley Williams vem tocando em outras datas da turnê. A lista abaixo reúne as faixas que podem aparecer no show desta sexta-feira:
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