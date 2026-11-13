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Hayley Williams em SP nesta sexta-feira: veja horário e possível setlist do show

Cantora faz a segunda apresentação da turnê solo no Espaço Unimed, na Barra Funda; ingressos estão esgotados

(Instagram/Reprodução/@yelyahwilliams)

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Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 05h34.

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Hayley Williams volta ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, nesta sexta-feira, 13, para a segunda apresentação de sua primeira turnê solo no Brasil. O show acontece na Barra Funda e tem ingressos esgotados.

A cantora, conhecida mundialmente como vocalista do Paramore, está no país com a turnê "The Hayley Williams Show". O repertório reúne músicas dos trabalhos "Petals for Armor", "Flowers for Vases / Descansos" (2021) e "Ego Death at a Bachelorette Party" (2025).

A primeira apresentação em São Paulo ocorreu na quinta-feira, 12. Antes de chegar à capital paulista, Hayley também passou pelo Rio de Janeiro, onde se apresentou na segunda-feira, 9, no Qualistage.

Qual é o horário do show de Hayley Williams nesta sexta?

A programação desta sexta-feira segue os mesmos horários da primeira apresentação. A abertura dos portões está marcada para as 18h, enquanto a cantora e compositora americana Annie DiRusso faz o show de abertura às 20h. Hayley Williams tem previsão de subir ao palco às 21h.

  • 18h — abertura dos portões;
  • 20h — show de Annie DiRusso;
  • 21h — show de Hayley Williams.

Como chegar ao Espaço Unimed?

O Espaço Unimed está localizado na Rua Tagipuru, 795, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Uma das opções para chegar ao local é utilizar o metrô: a casa de shows fica próxima à estação Palmeiras-Barra Funda, atendida pela Linha 3-Vermelha.

Da estação, o público pode seguir a pé até o espaço. Quem optar por carro ou transporte por aplicativo pode utilizar o endereço da Rua Tagipuru como referência.

Ainda há ingressos para o show?

Não. A apresentação desta sexta-feira, 13, está com ingressos esgotados.

Qual é o possível setlist de Hayley Williams em SP?

O repertório da apresentação pode incluir músicas que Hayley Williams vem tocando em outras datas da turnê. A lista abaixo reúne as faixas que podem aparecer no show desta sexta-feira:

  1. "Just a Lover" (introdução)
  2. "Over Yet"
  3. "Wandering Star"
  4. "Simmer"
  5. "Creepin’"
  6. "Ice in My OJ"
  7. "Kill Me"
  8. "Hard"
  9. "My Friend"
  10. "Leave It Alone"
  11. "Roses/Lotus/Violet/Iris"
  12. "True Believer"
  13. "Don’t Let Me Be Misunderstood"
  14. "Cinnamon"
  15. "Dead Horse"
  16. "Pure Love"
  17. "Crystal Clear"
  18. "Ego Death at a Bachelorette Party"
  19. "Glum"
  20. "Disappearing Man"
  21. "Dream Girl in Shibuya"
  22. "Airplanes"
  23. "Miss Black America"
  24. "Good Ol’ Days"
  25. "Just a Lover (reprise)"

Bis

  1. "Mirtazapine"
  2. "Brotherly Hate"
  3. "Parachute"
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