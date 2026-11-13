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Anitta conquista primeiro Grammy Latino da carreira com 'EQUILIBRIVM'; veja a lista de vencedores

Cantora também concorria a Álbum do Ano, principal categoria da premiação, vencida pela espanhola Rosalía, que liderou a noite com cinco troféus

Anitta: cantora também era única brasileira indicada na categoria Álbum do Ano (Chris DELMAS/AFP)

Anitta: cantora também era única brasileira indicada na categoria Álbum do Ano (Chris DELMAS/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

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Publicado em 13 de novembro de 2026 às 06h57.

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Anitta conquistou seu primeiro Grammy Latino com o álbum "EQUILIBRIVM", na categoria Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa. A cantora brasileira foi a única representante do Brasil na principal categoria, Álbum do Ano. Rosalía, da Espanha, foi a grande vencedora da noite com quatro prêmios, incluindo Álbum do Ano e Canção do Ano.

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Anitta conquistou nesta quinta-feira, 12, o primeiro Grammy Latino da carreira. A cantora venceu na categoria "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa" com o disco “EQUILIBRIVM”.

Lançado em abril de 2026, o álbum reúne referências de diferentes gêneros tradicionais brasileiros e aborda a espiritualidade ligada às religiões de matriz africana. Ao receber o prêmio, a cantora falou sobre o processo de criação do trabalho.

“Este álbum nasceu de uma transformação pessoal que me mudou para sempre”, disse.

Na edição deste ano, Anitta concorria em duas categorias: a de pop em português e a de Álbum do Ano, a principal da noite, na qual era a única brasileira entre os indicados. Além das 12 indicações ao Grammy Latino, ela soma duas ao Grammy.

Apesar da presença frequente na premiação, Anitta ainda não havia conquistado a estatueta. Boa parte de suas indicações anteriores aconteceu em categorias urbanas e gerais.

Nos últimos cinco anos, Anitta tem investido na internacionalização da carreira, o que ampliou sua presença entre os principais nomes da música latina.

Rosalía lidera a noite

Rosalía (Photo by Chris DELMAS / AFP) (Chris DELMAS/AFP Photo)

Quem mais levou prêmios foi a espanhola Rosalía. “LUX (Complete Works)” ficou com Álbum do Ano e também com Melhor Álbum de Música Alternativa. “La Perla”, com participação de Yahritza y Su Esencia, rendeu Canção do Ano e Melhor Canção Pop. Ela ainda venceu em Melhor Vídeo Musical Curto, com “Sauvignon Blanc”.

O argentino Milo J surpreendeu e levou Gravação do Ano com “Niño”. Ele também venceu em Melhor Interpretação Urbana, com “Gil”, parceria com Trueno.

Outra dupla argentina, CA7RIEL & Paco Amoroso, saiu com três troféus de sete indicações: Melhor Interpretação Eletrônica, Melhor Vídeo em Formato Longo, por “FREE SPIRITS (The Film)”, que conta com a participação de Sting, e Melhor Canção Pop/Rock, com “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”. A colombiana Aria Vega foi escolhida Artista Revelação.

Veja a lista completa de vencedores:

  • Álbum do Ano: "LUX (Complete Works)" – Rosalía
  • Gravação do Ano: "Niño" – Milo J
  • Canção do Ano: "La Perla" - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía, Ryan Tedder & Dylan Wiggins (Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia)
  • Artista Revelação: ARIA VEGA
  • Melhor Canção Pop: "La Perla" – Rosalía ft. Yahritza y Su Esencia
  • Melhor Álbum Contemporâneo de Pop: ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
  • Melhor Álbum de Pop Tradicional: Yo Canto 2 - Laura Pausini
  • Melhor Interpretação de Reggaeton: "Verano Rosa" – KAROL G ft. Feid
  • Melhor Álbum de Salsa: El Alma En Clave - Luis Enrique
  • Melhor Álbum de Merengue/Bachata: Chula - Techy
  • Melhor Álbum Tropical Tradicional: Íntimo (En Vivo) -  Gilberto Santa Rosa
  • Melhor Canção em Língua Portuguesa: "Viver e Morrer De Amor Na América Latina" - Johnny Hooker (Johnny Hooker e Ney Matogrosso)
  • Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa: "EQUILIBRIVM" - Anitta
  • Compositor do Ano: Sara Schell
  • Produtor do Ano: Édgar Barrera
  • Melhor Vídeo musical Curto: "Sauvignon Blanc" - Rosalía; Noah Dillon (direção); Laura Elizabeth Seydel (produção)
  • Melhor Vídeo em Formato Longo: FREE SPIRITS (The Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Ferran Echegaray & Ferina (direção); Jean-Baptiste Fusil, Ellie Loarca & Francisco Wechsler (produção)
  • Melhor Álbum de Música Urbana: Tropicoqueta – KAROL G
  • Melhor Interpretação Urbana: "Gil" - Milo J, ft. Trueno
  • Melhor Canção Urbana: "Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)
  • Melhor Álbum de Rock: Shine – Fito Páez
  • Melhor Canção de Rock: "Ego" - Anton Curtis Delost, Mónica Vélez Domínguez, Niko Rubio, Alejandra Villarreal, Daniela Villarreal & Paulina Villarreal (The Warning)
  • Melhor Canção Pop/Rock: "Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver (CA7RIEL & Paco Amoroso ft. Sting)
  • Melhor Álbum de Música Alternativa: "LUX (Complete Works)" – Rosalía
  • Melhor Álbum de Música Tropical Contemporâneo: "Antes que el tiempo se vaya" - Fonseca
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