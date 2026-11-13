Anitta conquista primeiro Grammy Latino da carreira com 'EQUILIBRIVM'; veja a lista de vencedores

Anitta conquistou nesta quinta-feira, 12, o primeiro Grammy Latino da carreira. A cantora venceu na categoria "Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa" com o disco “EQUILIBRIVM”.

Lançado em abril de 2026, o álbum reúne referências de diferentes gêneros tradicionais brasileiros e aborda a espiritualidade ligada às religiões de matriz africana. Ao receber o prêmio, a cantora falou sobre o processo de criação do trabalho.

“Este álbum nasceu de uma transformação pessoal que me mudou para sempre”, disse.

Na edição deste ano, Anitta concorria em duas categorias: a de pop em português e a de Álbum do Ano, a principal da noite, na qual era a única brasileira entre os indicados. Além das 12 indicações ao Grammy Latino, ela soma duas ao Grammy.

Apesar da presença frequente na premiação, Anitta ainda não havia conquistado a estatueta. Boa parte de suas indicações anteriores aconteceu em categorias urbanas e gerais.

Nos últimos cinco anos, Anitta tem investido na internacionalização da carreira, o que ampliou sua presença entre os principais nomes da música latina.

Rosalía lidera a noite

Rosalía (Photo by Chris DELMAS / AFP) (Chris DELMAS/AFP Photo)

Quem mais levou prêmios foi a espanhola Rosalía. “LUX (Complete Works)” ficou com Álbum do Ano e também com Melhor Álbum de Música Alternativa. “La Perla”, com participação de Yahritza y Su Esencia, rendeu Canção do Ano e Melhor Canção Pop. Ela ainda venceu em Melhor Vídeo Musical Curto, com “Sauvignon Blanc”.

O argentino Milo J surpreendeu e levou Gravação do Ano com “Niño”. Ele também venceu em Melhor Interpretação Urbana, com “Gil”, parceria com Trueno.

Outra dupla argentina, CA7RIEL & Paco Amoroso, saiu com três troféus de sete indicações: Melhor Interpretação Eletrônica, Melhor Vídeo em Formato Longo, por “FREE SPIRITS (The Film)”, que conta com a participação de Sting, e Melhor Canção Pop/Rock, com “Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día”. A colombiana Aria Vega foi escolhida Artista Revelação.

Veja a lista completa de vencedores: