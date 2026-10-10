Mesada, cofrinho e investimento: como ensinar finanças para crianças em cada idade

O Dia das Crianças costuma ser associado a presentes e consumo, mas a data também pode servir como ponto de partida para falar sobre dinheiro dentro de casa. Mesada, decisões sobre compras e até brincadeiras ajudam a introduzir conceitos financeiros antes mesmo de aparecerem termos como renda fixa, ações ou juros compostos.

Na casa do diretor de investimentos da Suno Asset, Vitor Duarte, o aprendizado já faz parte da rotina do filho mais velho, de oito anos. Ele recebe mesada semanal e usa o próprio dinheiro quando quer comprar um brinquedo fora de hora.

O presente do Dia das Crianças continua sendo bancado pela família. Nas partidas de Banco Imobiliário, o menino também começou a aprender como imóveis e empresas podem gerar aluguéis e dividendos.

Já a sócia-fundadora e CEO da Alocc Family Office, Sigrid Guimarães, afirma que os conceitos devem ser adaptados à idade e à capacidade de compreensão.

"Para os pequenos, funciona a mesada com cofrinhos separados por finalidade, gastar, guardar e compartilhar. Na pré-adolescência, os pais podem mostrar o extrato daquele investimento e explicar por que ele cresce", explica.

"Na adolescência, vale chamar o filho para participar das decisões, discutir o custo do intercâmbio, comparar alternativas e entender riscos", acrescenta Guimarães.

Consumo também faz parte do aprendizado

Os especialistas detalham que a relação com o dinheiro não começa apenas quando sobra algum valor para investir. Ela também aparece na forma como as despesas do dia a dia são feitas, e a criação dos filhos pode consumir cerca de 30% da renda familiar, segundo o Insper.

Parte desses recursos pode acabar em brinquedos pouco usados ou em compras feitas apenas para evitar uma negativa, o que abre espaço para uma discussão sobre prioridades e limites dentro do orçamento.

Esse tipo de decisão pode ter impacto tão relevante quanto a escolha de um produto financeiro. A capacidade de adiar uma compra, comparar alternativas e entender que o dinheiro é limitado ajuda a formar hábitos que serão usados mais adiante.

Guimarães também chama atenção para a importância de combinar formação de patrimônio com preparo para lidar com ele. "O objetivo é que aprendam a fazer escolhas e a usar o dinheiro com responsabilidade e autonomia."

O tempo pode reduzir o esforço de poupança

A vantagem de começar cedo aparece principalmente no prazo, porque quanto mais tempo o dinheiro permanece investido, maior tende a ser o efeito dos juros compostos e menor pode ser a necessidade de concentrar grandes aportes perto do momento em que os recursos serão usados.

"Quanto mais cedo se começa, menor tende a ser o esforço de poupança necessário para alcançar o objetivo, porque o tempo e os juros compostos são grandes aliados na construção desse patrimônio. Isso permite se preparar para despesas futuras sem concentrar todo o esforço financeiro no momento em que elas chegam", diz Guimarães.

O planejamento pode envolver objetivos como faculdade, intercâmbio ou recursos para o início da vida adulta. Antes da escolha do investimento, a recomendação é estimar quanto esse projeto poderá custar, quando o dinheiro será necessário e qual valor cabe no orçamento mensal.

"Com essas informações, é possível calcular os aportes e avaliar se o objetivo cabe no orçamento ou se precisa ser ajustado. Esse planejamento deve ser revisto ao longo do tempo, porque os custos, a renda da família e os planos dos filhos podem mudar", complementa a especialista.

Carteira de longo prazo não precisa gerar renda agora

A definição do prazo muda também a lógica da carteira, e Vitor Duarte alerta que buscar proventos desde a infância pode não fazer sentido quando o dinheiro só será usado muitos anos depois. "Ela não precisa gerar renda com um, dois, dez ou doze anos. Não vai viver daquilo, e aquilo não vai ser a mesada dela."

Com os próprios filhos, de 8 e 4 anos, o executivo adotou uma combinação de Tesouro IPCA+ com vencimento próximo dos 17 ou 18 anos de cada um e cotas de um fundo de ações.

Duarte também vê com cautela produtos complexos que vencem muito antes do momento em que o recurso será necessário. Operações com prazo de cinco anos, por exemplo, obrigam a uma nova decisão de investimento no futuro, sem garantia de que as condições disponíveis serão semelhantes às atuais.

A aposentadoria entra no mesmo planejamento

A formação de uma reserva para os filhos não elimina outras necessidades de longo prazo. A aposentadoria ocupa um papel central porque a capacidade de gerar renda tende a diminuir com o avanço da idade, enquanto despesas com saúde podem aumentar.

A especialista em investimentos do Sistema Ailos e mãe de um jovem de 19 anos, Bruna Kloppel, defende que essa preparação também seja vista como uma forma de preservar a independência financeira entre gerações.

"Uma das atitudes mais generosas que alguém pode ter com os filhos é se preparar para que, no futuro, eles não precisem assumir esse cuidado financeiro." Bruna Kloppel, especialista em investimentos do Sistema Ailos

Guimarães segue a mesma linha e alerta para o risco de comprometer a própria segurança financeira na tentativa de direcionar recursos demais aos filhos. "Cuidar do próprio futuro também é uma forma de cuidar dos filhos."

Kloppel cita a previdência privada entre as alternativas associadas ao horizonte de longo prazo. A regularidade dos aportes aparece como outro ponto relevante. Ela recomenda guardar valores menores todos os meses em vez de depender de uma eventual sobra no orçamento.

A especialista também sugere acompanhar os gastos com frequência. Alguns minutos por semana podem ajudar a identificar despesas que podem ser reduzidas e abrir espaço para a construção das reservas.

Em vez de tratar a formação de patrimônio como uma decisão isolada, o processo passa a depender da organização recorrente das despesas e da capacidade de manter os aportes ao longo dos anos.

Proteção da renda evita desmontar a reserva

Mesmo uma estratégia consistente pode ser interrompida quando acontece um imprevisto capaz de reduzir ou eliminar a renda da casa. Nesse cenário, valores que estavam separados para faculdade, intercâmbio ou aposentadoria podem acabar sendo usados para despesas correntes.

O sócio da Globus Seguros, Fernando Brito, afirma ainda que a proteção financeira deve considerar o nível de renda e o valor necessário para manter o padrão de vida caso esse fluxo seja interrompido.

"Eu não enxergo como investimento, mas como uma alocação estratégica que também faz parte, assim como os investimentos, de um planejamento financeiro", opina Brito.