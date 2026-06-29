Disney+ vai ficar mais caro no Brasil; veja como ficaram os preços dos planos

(Disney+/Divulgação)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 14h07.
A Disney promoveu um novo reajuste nos preços do Disney+, sua plataforma de streaming, com aumentos que chegam a 7% em todos os planos. Com a mudança, o serviço passa a figurar como o mais caro entre as principais plataformas disponíveis no Brasil.
Como estratégia para retenção de usuários, a plataforma oferece desconto de 30% para assinaturas anuais. Nesse modelo, o plano Premium passa a custar R$ 48,99 mensais, enquanto o plano padrão sem anúncios fica em R$ 33,99, considerando o pacote de 12 meses.
Os novos valores haviam sido comunicados apenas a futuros assinantes, sem notificação aos clientes atuais sobre o reajuste, que alcança até 7% em dois dos planos.
Com o aumento, o Disney+ supera concorrentes diretos no mercado brasileiro. Serviços como Netflix e Globoplay cobram, em seus planos mais completos, valores que chegam a R$ 59,90.
Lançado em 2019, o Disney+ reúne em seu catálogo filmes, séries, produções exclusivas e transmissões esportivas ao vivo.