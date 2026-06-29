Disney+ vai ficar mais caro no Brasil; veja como ficaram os preços dos planos

A Disney promoveu um novo reajuste nos preços do Disney+, sua plataforma de streaming, com aumentos que chegam a 7% em todos os planos. Com a mudança, o serviço passa a figurar como o mais caro entre as principais plataformas disponíveis no Brasil.

No plano padrão com anúncios, o valor subiu de R$ 27,99 para R$ 29,90. Já a opção sem publicidade passou de R$ 46,90 para R$ 49,90. O plano Premium, o mais completo, teve o preço reajustado de R$ 66,00 para R$ 69,90.

Desconto nos planos anuais

Como estratégia para retenção de usuários, a plataforma oferece desconto de 30% para assinaturas anuais. Nesse modelo, o plano Premium passa a custar R$ 48,99 mensais, enquanto o plano padrão sem anúncios fica em R$ 33,99, considerando o pacote de 12 meses.

Os novos valores haviam sido comunicados apenas a futuros assinantes, sem notificação aos clientes atuais sobre o reajuste, que alcança até 7% em dois dos planos.

Com o aumento, o Disney+ supera concorrentes diretos no mercado brasileiro. Serviços como Netflix e Globoplay cobram, em seus planos mais completos, valores que chegam a R$ 59,90.

Lançado em 2019, o Disney+ reúne em seu catálogo filmes, séries, produções exclusivas e transmissões esportivas ao vivo.